Облако пыли стало причиной массового ДТП на свердловской трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разбирательство по факту ДТП продолжается
Разбирательство по факту ДТП продолжается Фото:

На 19-м километре трассы в Талицком районе (Свердловская область) 26 июня облако пыли от КАМАЗа, который чистил дорогу, привело к аварии с пятью машинами. Из битых автомобилей выстроился «паровозик», рассказали в Госавтоинспекции.

«КАМАЗ выполнял дорожные работы, что привело к образованию пылевого облака и ухудшению видимости. Водитель Hyundai не учел изменившиеся условия и не сохранил необходимую дистанцию, в результате чего произошло столкновение с грузовиком. Вслед за этим Lada допустила наезд на Hyundai. Затем Renault столкнулся с Lada, а завершающим участником ДТП стал Chevrolet», — пояснили там.

В результате происшествия пострадал водитель отечественной легковушки, его доставили в Талицкую центральную районную больницу. Остальным участникам ДТП госпитализация не потребовалась.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 19-м километре трассы в Талицком районе (Свердловская область) 26 июня облако пыли от КАМАЗа, который чистил дорогу, привело к аварии с пятью машинами. Из битых автомобилей выстроился «паровозик», рассказали в Госавтоинспекции. «КАМАЗ выполнял дорожные работы, что привело к образованию пылевого облака и ухудшению видимости. Водитель Hyundai не учел изменившиеся условия и не сохранил необходимую дистанцию, в результате чего произошло столкновение с грузовиком. Вслед за этим Lada допустила наезд на Hyundai. Затем Renault столкнулся с Lada, а завершающим участником ДТП стал Chevrolet», — пояснили там. В результате происшествия пострадал водитель отечественной легковушки, его доставили в Талицкую центральную районную больницу. Остальным участникам ДТП госпитализация не потребовалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...