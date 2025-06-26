На 19-м километре трассы в Талицком районе (Свердловская область) 26 июня облако пыли от КАМАЗа, который чистил дорогу, привело к аварии с пятью машинами. Из битых автомобилей выстроился «паровозик», рассказали в Госавтоинспекции.
«КАМАЗ выполнял дорожные работы, что привело к образованию пылевого облака и ухудшению видимости. Водитель Hyundai не учел изменившиеся условия и не сохранил необходимую дистанцию, в результате чего произошло столкновение с грузовиком. Вслед за этим Lada допустила наезд на Hyundai. Затем Renault столкнулся с Lada, а завершающим участником ДТП стал Chevrolet», — пояснили там.
В результате происшествия пострадал водитель отечественной легковушки, его доставили в Талицкую центральную районную больницу. Остальным участникам ДТП госпитализация не потребовалась.
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