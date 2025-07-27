На местных выборах в Челябинской области завершается регистрация кандидатов

На муниципальных выборах в Челябинской области завершается регистрация кандидатов в депутаты. Как информирует портал облизбиркома, в некоторых городах и округах регистрация уже завершена.
«Завершена регистрация кандидатов в Ашинском, Брединском, Варненском, Увельском и Уйском муниципальных округах. Также завершена регистрация кандидатов в депутаты горсобрания Златоуста и на довыборах депутата горсобрания Трехгорного», — информирует портал.
Самыми лояльными избирательными комиссиями на территориях, завершивших регистрацию, оказались избиркомы Варненского, Уйского и Увельского округов. В первых двух случаях избирком зарегистрировал всех выдвинувшихся кандидатов. В Увельском муниципальном округе до регистрации не дошел лишь один кандидат от ЛДПР. Он утратил статус выдвинутого кандидата, не сдав необходимые документы. В Трехгорном зарегистрированы все три выдвинувшихся кандидата. В остальных муниципалитетах выдвижение кандидатов завершено, продолжается их регистрация.
Выборы пройдут с 12 по 14 сентября. На территории всей Челябинской области будут выбирать депутатов регионального заксобрания. В большинстве территорий также состоятся выборы муниципальных депутатов.
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