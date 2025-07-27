Родители выстроились в очередь в новый челябинский детский сад, который сдали на год позднее

В Челябинске на зачисление в новый детский сад в 48-м микрорайоне подано уже более ста заявлений. Об этом сообщила председатель Комитета по делам образования Светлана Портье, передает корреспондент URA.RU. Подрядчик ранее почти на год сорвал сроки сдачи объекта.
«Более 100 заявлений уже подали на зачисление в новый детсад в 48-м микрорайоне. Лицензирование обещают закончить к началу нового учебного года», — сообщила Портье во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. Всего детский сад рассчитан на 140 мест.
Строительство детсада началось в ноябре 2023 года. Ввод объекта был запланирован в 2024 году. Но подрядчик сорвал сроки.
Ход строительства лично взял на контроль Алексей Лошкин, когда работал еще в статусе временно исполняющего обязанности главы города. В начале июля 2025 года Лошкин посетил строящийся объект и потребовал от подрядчика ускориться, чтобы завершить работы до 1 июля.
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