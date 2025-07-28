В Челябинской области от Кропачево до Златоуста отремонтируют почти 120 километров трассы М-5 «Урал». Работы продлятся до сентября 2027 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Помимо приведения к нормативному состоянию дорожного покрытия, специалисты подрядной организации смонтируют новое барьерное ограждение. На участках трассы появятся современная разметка из термопластика и шумовые полосы», — сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
Сейчас заключен государственный контракт на выполнение работ в горнозаводской зоне. Завершить ремонт планируется к середине сентября 2027 года.
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