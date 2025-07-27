Челябинская область вошла в тройку перспективных для работы регионов Урала

Перспективность трудоустройства в Челябинской области оценили как высокую. По данным аналитиков сервиса HeadHunter, изучение ситуации позволило включить регион в тройку лидеров.
«Среди регионов Урала наиболее высокие позиции в рейтинге заняла Свердловская область (14 место в российском рейтинге и 79,7 балла), Челябинская область (19 место и 77,8 балла) и ЯНАО (21 место и 76,9 балла)», — пояснили в HeadHunter. На вакансию приходится пять резюме.
«Среди регионов Урала наиболее высокие позиции в рейтинге заняла Свердловская область (14 место в российском рейтинге и 79,7 балла), Челябинская область (19 место и 77,8 балла) и ЯНАО (21 место и 76,9 балла)», — пояснили в HeadHunter. На вакансию приходится пять резюме.
Медианная предлагаемая зарплата в регионе составил 66 тысяч рублей, что является конкурентоспособным показателем. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения не превысил 16,3 тысячи рублей, что создало дополнительные возможности для соискателей. Уровень безработицы в Челябинской области — не более 1,6%.
Работу за пределами региона ищут 5,7% местных жителей. Это может быть связано с необходимостью повышения квалификации и стремлением к карьерному росту. Специалисты подчеркнули, что текущая ситуация сделала регион привлекательным для молодых профессионалов и лиц, ищущих стабильность в трудовой деятельности.
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