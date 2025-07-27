27 июля 2025

Челябинская область вошла в тройку перспективных для работы регионов Урала

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области есть конкурентная зарплата и относительно низкие расходы
В Челябинской области есть конкурентная зарплата и относительно низкие расходы Фото:

Перспективность трудоустройства в Челябинской области оценили как высокую. По данным аналитиков сервиса HeadHunter, изучение ситуации позволило включить регион в тройку лидеров.

«Среди регионов Урала наиболее высокие позиции в рейтинге заняла Свердловская область (14 место в российском рейтинге и 79,7 балла), Челябинская область (19 место и 77,8 балла) и ЯНАО (21 место и 76,9 балла)», — пояснили в HeadHunter. На вакансию приходится пять резюме.

«Среди регионов Урала наиболее высокие позиции в рейтинге заняла Свердловская область (14 место в российском рейтинге и 79,7 балла), Челябинская область (19 место и 77,8 балла) и ЯНАО (21 место и 76,9 балла)», — пояснили в HeadHunter. На вакансию приходится пять резюме.

Медианная предлагаемая зарплата в регионе составил 66 тысяч рублей, что является конкурентоспособным показателем. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения не превысил 16,3 тысячи рублей, что создало дополнительные возможности для соискателей. Уровень безработицы в Челябинской области — не более 1,6%.

Работу за пределами региона ищут 5,7% местных жителей. Это может быть связано с необходимостью повышения квалификации и стремлением к карьерному росту. Специалисты подчеркнули, что текущая ситуация сделала регион привлекательным для молодых профессионалов и лиц, ищущих стабильность в трудовой деятельности.

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Перспективность трудоустройства в Челябинской области оценили как высокую. По данным аналитиков сервиса HeadHunter, изучение ситуации позволило включить регион в тройку лидеров. «Среди регионов Урала наиболее высокие позиции в рейтинге заняла Свердловская область (14 место в российском рейтинге и 79,7 балла), Челябинская область (19 место и 77,8 балла) и ЯНАО (21 место и 76,9 балла)», — пояснили в HeadHunter. На вакансию приходится пять резюме. «Среди регионов Урала наиболее высокие позиции в рейтинге заняла Свердловская область (14 место в российском рейтинге и 79,7 балла), Челябинская область (19 место и 77,8 балла) и ЯНАО (21 место и 76,9 балла)», — пояснили в HeadHunter. На вакансию приходится пять резюме. Медианная предлагаемая зарплата в регионе составил 66 тысяч рублей, что является конкурентоспособным показателем. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения не превысил 16,3 тысячи рублей, что создало дополнительные возможности для соискателей. Уровень безработицы в Челябинской области — не более 1,6%. Работу за пределами региона ищут 5,7% местных жителей. Это может быть связано с необходимостью повышения квалификации и стремлением к карьерному росту. Специалисты подчеркнули, что текущая ситуация сделала регион привлекательным для молодых профессионалов и лиц, ищущих стабильность в трудовой деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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