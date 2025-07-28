В Челябинске запустили программу для бойцов «СВОй бизнес». Фото, видео

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В Челябинске стартовала программа «СВОй бизнес» для бойцов и их семей
В Челябинске стартовала программа «СВОй бизнес» для бойцов и их семей Фото:

В Челябинске 28 июля стартовала федеральная программа «СВОй бизнес» для участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей. Образовательный курс проходит на базе штаба общественной поддержки, передаёт корреспондент URA.RU.

«Самое главное — ведение бизнеса: основы налогообложения, бухгалтерского учёта, складского хозяйства. Этот пятидневный модуль даст участникам нужные навыки и образование. В дальнейшем с ними будут работать наставники — состоявшиеся предприниматели», — сообщил вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Евгений Илле.

Программа рассчитана на бойцов, завершивших службу более шести месяцев назад, а также их совершеннолетних родственников. Участников научат выбирать нишу, регистрировать бизнес, работать с налогообложением и клиентами. Каждый, кто посетит не менее 80% занятий и защитит проект, получит сертификат.

Михаил Попов оказался в числе спикеров программы
Михаил Попов оказался в числе спикеров программы
Фото:

«Парни прошли хорошую школу жизни, у них многое изменилось. Сейчас у них есть амбиции, и в этот момент им нужна помощь — и им, и государству. Нужно дать им поле, где они смогут развиваться и быть довольны жизнью», — отметил директор Миасской швейной фабрики Михаил Попов.

На открытии выступили спикер заксобрания Олег Гербер и предприниматели региона. Среди участников — начинающие бизнесмены с идеями в сфере производства, сервиса, ИТ и дронов.

Андрей Илюшин после возвращения с СВО начал заниматься обучением по БПЛА
Андрей Илюшин после возвращения с СВО начал заниматься обучением по БПЛА
Фото:

«Мы создаём площадку для ребят, которые хотят развиваться в теме БПЛА. Здесь можно проконсультироваться, пройти ускоренное обучение, понять техническую задачу и перспективы. Задача — помочь каждому найти своё направление», — рассказал участник программы Андрей Илюшин.

В Челябинской области действует комплексная система поддержки бойцов СВО и их семей. В специальном банке вакансий собрано 2775 рабочих мест с зарплатой от 70 тысяч рублей. Более 120 работодателей региона готовы принимать на работу бойцов, включая тех, кто ранее имел судимость.

В приоритете — трудоустройство инвалидов: для них создано 400 рабочих мест. Также предусмотрены вакансии с жильём (269 позиций), наставничеством (около 1000) и обучением от работодателя. Есть предложения от силовых ведомств и предприятий с возможностью удалённой занятости.

Работодатели получают компенсацию до 200 тысяч рублей за оборудование места для инвалида, выплаты в размере трёх МРОТ за приём бойца на работу и около 60 тысяч рублей за наставничество. Во втором полугодии стартует конкурс «Лучший работодатель в сфере содействия занятости участников СВО».

Участники спецоперации также могут пройти бесплатное обучение по 200 программам на портале «Работа России». В числе направлений — рабочие профессии, управление БПЛА, государственное управление, IT. Желающим открыть собственное дело доступны консультации и поддержка через центр «Мой бизнес» в рамках программы «Азбука предпринимателя». Отдельный проект реализуется совместно с компанией «Интек» — бойцам предлагают удалённую работу с зарплатой до 50 тысяч рублей.

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В Челябинске 28 июля стартовала федеральная программа «СВОй бизнес» для участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей. Образовательный курс проходит на базе штаба общественной поддержки, передаёт корреспондент URA.RU. «Самое главное — ведение бизнеса: основы налогообложения, бухгалтерского учёта, складского хозяйства. Этот пятидневный модуль даст участникам нужные навыки и образование. В дальнейшем с ними будут работать наставники — состоявшиеся предприниматели», — сообщил вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Евгений Илле. Программа рассчитана на бойцов, завершивших службу более шести месяцев назад, а также их совершеннолетних родственников. Участников научат выбирать нишу, регистрировать бизнес, работать с налогообложением и клиентами. Каждый, кто посетит не менее 80% занятий и защитит проект, получит сертификат. «Парни прошли хорошую школу жизни, у них многое изменилось. Сейчас у них есть амбиции, и в этот момент им нужна помощь — и им, и государству. Нужно дать им поле, где они смогут развиваться и быть довольны жизнью», — отметил директор Миасской швейной фабрики Михаил Попов. На открытии выступили спикер заксобрания Олег Гербер и предприниматели региона. Среди участников — начинающие бизнесмены с идеями в сфере производства, сервиса, ИТ и дронов. «Мы создаём площадку для ребят, которые хотят развиваться в теме БПЛА. Здесь можно проконсультироваться, пройти ускоренное обучение, понять техническую задачу и перспективы. Задача — помочь каждому найти своё направление», — рассказал участник программы Андрей Илюшин. В Челябинской области действует комплексная система поддержки бойцов СВО и их семей. В специальном банке вакансий собрано 2775 рабочих мест с зарплатой от 70 тысяч рублей. Более 120 работодателей региона готовы принимать на работу бойцов, включая тех, кто ранее имел судимость. В приоритете — трудоустройство инвалидов: для них создано 400 рабочих мест. Также предусмотрены вакансии с жильём (269 позиций), наставничеством (около 1000) и обучением от работодателя. Есть предложения от силовых ведомств и предприятий с возможностью удалённой занятости. Работодатели получают компенсацию до 200 тысяч рублей за оборудование места для инвалида, выплаты в размере трёх МРОТ за приём бойца на работу и около 60 тысяч рублей за наставничество. Во втором полугодии стартует конкурс «Лучший работодатель в сфере содействия занятости участников СВО». Участники спецоперации также могут пройти бесплатное обучение по 200 программам на портале «Работа России». В числе направлений — рабочие профессии, управление БПЛА, государственное управление, IT. Желающим открыть собственное дело доступны консультации и поддержка через центр «Мой бизнес» в рамках программы «Азбука предпринимателя». Отдельный проект реализуется совместно с компанией «Интек» — бойцам предлагают удалённую работу с зарплатой до 50 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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