В Челябинске 28 июля стартовала федеральная программа «СВОй бизнес» для участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей. Образовательный курс проходит на базе штаба общественной поддержки, передаёт корреспондент URA.RU.
«Самое главное — ведение бизнеса: основы налогообложения, бухгалтерского учёта, складского хозяйства. Этот пятидневный модуль даст участникам нужные навыки и образование. В дальнейшем с ними будут работать наставники — состоявшиеся предприниматели», — сообщил вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Евгений Илле.
Программа рассчитана на бойцов, завершивших службу более шести месяцев назад, а также их совершеннолетних родственников. Участников научат выбирать нишу, регистрировать бизнес, работать с налогообложением и клиентами. Каждый, кто посетит не менее 80% занятий и защитит проект, получит сертификат.
«Парни прошли хорошую школу жизни, у них многое изменилось. Сейчас у них есть амбиции, и в этот момент им нужна помощь — и им, и государству. Нужно дать им поле, где они смогут развиваться и быть довольны жизнью», — отметил директор Миасской швейной фабрики Михаил Попов.
На открытии выступили спикер заксобрания Олег Гербер и предприниматели региона. Среди участников — начинающие бизнесмены с идеями в сфере производства, сервиса, ИТ и дронов.
«Мы создаём площадку для ребят, которые хотят развиваться в теме БПЛА. Здесь можно проконсультироваться, пройти ускоренное обучение, понять техническую задачу и перспективы. Задача — помочь каждому найти своё направление», — рассказал участник программы Андрей Илюшин.
В Челябинской области действует комплексная система поддержки бойцов СВО и их семей. В специальном банке вакансий собрано 2775 рабочих мест с зарплатой от 70 тысяч рублей. Более 120 работодателей региона готовы принимать на работу бойцов, включая тех, кто ранее имел судимость.
В приоритете — трудоустройство инвалидов: для них создано 400 рабочих мест. Также предусмотрены вакансии с жильём (269 позиций), наставничеством (около 1000) и обучением от работодателя. Есть предложения от силовых ведомств и предприятий с возможностью удалённой занятости.
Работодатели получают компенсацию до 200 тысяч рублей за оборудование места для инвалида, выплаты в размере трёх МРОТ за приём бойца на работу и около 60 тысяч рублей за наставничество. Во втором полугодии стартует конкурс «Лучший работодатель в сфере содействия занятости участников СВО».
Участники спецоперации также могут пройти бесплатное обучение по 200 программам на портале «Работа России». В числе направлений — рабочие профессии, управление БПЛА, государственное управление, IT. Желающим открыть собственное дело доступны консультации и поддержка через центр «Мой бизнес» в рамках программы «Азбука предпринимателя». Отдельный проект реализуется совместно с компанией «Интек» — бойцам предлагают удалённую работу с зарплатой до 50 тысяч рублей.
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