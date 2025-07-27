27 июля 2025

В Кусе полиция ищет мотоциклиста, распугавшего прохожих на местном Арбате. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Личность водителя квадроцикла устанавливает полиция
Личность водителя квадроцикла устанавливает полиция Фото:

В Кусе (Челябинская область) водитель квадроцикла своей лихой ездой напугал прохожих на местном Арбате. Видео с его ездой попало на камеры видеонаблюдения.

«Камеры на Арбате зафиксировали квадроцикл, движущийся по пешеходной части улицы Бубнова. Люди шарахались от несущейся на них техники», — сообщила газета «Жизнь района».

Происшествие попало на камеры утром 21 июля. Полиция нашла очевидцев произошедшего. В пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону URA.RU заявили, что со слов свидетелей, по возрасту водитель мужчина — немолодой, личность устанавливают.

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В Кусе (Челябинская область) водитель квадроцикла своей лихой ездой напугал прохожих на местном Арбате. Видео с его ездой попало на камеры видеонаблюдения. «Камеры на Арбате зафиксировали квадроцикл, движущийся по пешеходной части улицы Бубнова. Люди шарахались от несущейся на них техники», — сообщила газета «Жизнь района». Происшествие попало на камеры утром 21 июля. Полиция нашла очевидцев произошедшего. В пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону URA.RU заявили, что со слов свидетелей, по возрасту водитель мужчина — немолодой, личность устанавливают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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