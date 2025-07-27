В Кусе (Челябинская область) водитель квадроцикла своей лихой ездой напугал прохожих на местном Арбате. Видео с его ездой попало на камеры видеонаблюдения.
«Камеры на Арбате зафиксировали квадроцикл, движущийся по пешеходной части улицы Бубнова. Люди шарахались от несущейся на них техники», — сообщила газета «Жизнь района».
Происшествие попало на камеры утром 21 июля. Полиция нашла очевидцев произошедшего. В пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону URA.RU заявили, что со слов свидетелей, по возрасту водитель мужчина — немолодой, личность устанавливают.
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