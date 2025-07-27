Эколог объяснил мутность воды из кранов челябинцев

Водопроводная вода в кранах жителей Челябинска соответствует нормативам, несмотря на возможную мутность. Ее можно отфильтровать или отстоять, сообщил URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.
«Подготавливаемая вода соответствует нормативам, но зачастую конечному потребителю поступает вода со взвесями. Поэтому важно ставить улавливающие фильтры или отстаивать воду», — отметил эколог.
Безруков пояснил, что инженерные коммуникации, обеспечивающие водоснабжение и водоотведение, подлежат полной замене в зависимости от используемых материалов: чугунные трубы необходимо менять каждые 40 лет, а оцинкованные — каждые 20 лет. При этом техническое обследование сетей должно проводиться не реже одного раза в пять лет, а планирование обновления инфраструктуры рекомендуется осуществлять за 10–15 лет до истечения нормативного срока службы.
Сейчас степень износа коммунальных сетей в Челябинске превышает 50–60%, что приводит к частым авариям. Используя воду из городского водопровода, жители зачастую не осознают, сколько взвешенных частиц и загрязнений из старых труб попадает в их пищу. Помимо этого, изношенные коммуникации становятся причиной проседания грунта, а также утечек канализационных стоков в почву и водоемы, что наносит ущерб окружающей экосистеме.
Для решения этих проблем по инициативе губернатора Алексея Текслера в регионе реализуется масштабный проект «Большой ремонт 74». До 2030 года на проведение более 1500 мероприятий планируется выделить свыше 124 миллиардов рублей. Только в текущем году на модернизацию почти 500 километров инженерных сетей уже направлено 14 миллиардов рублей. В настоящее время завершается первый этап обновления городских очистных сооружений Челябинска.
Безруков призывает жителей с пониманием относиться к временным неудобствам, связанным с проведением работ по замене коммуникаций, и помнить о положительном влиянии данных мер на здоровье и состояние окружающей среды. Количество подобных мероприятий будет только увеличиваться, что позволит обеспечить население чистой водой и предотвратить попадание неочищенных стоков в природу. Кроме того, он рекомендует проявлять инициативу и обращаться в свои управляющие компании с требованием своевременной замены внутридомовых коммуникаций и установки систем очистки.
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