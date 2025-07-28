Ребрендинг продолжается: в Челябинске на месте ресторана «Султан» открылось новое заведение

В Челябинске на месте ресторана «Султан» открылось обновленное заведение «Ива&Олива». Основную часть меню заняли европейские блюда, однако все восточные позиции готовятся из халяль-продуктов, заявило руководство.
«Мы открылись! Прошел первый день „Ива & Олива“ после обновления — с новым меню и прежним тёплым гостеприимством. Все мясные блюда восточной кухни у нас готовятся из халяль-продуктов. Блюда, не относящиеся к халяль, мы готовим в отдельном хоспере и силами другого повара, ответственного за европейскую кухню», — сообщает заведение в соцсети «ВКонтакте».
В числе блюд салаты с ростбифом, угрем, овощами и птицей. На горячее предлагают говяжьи щечки, утиное магре, а также восточные плов и манты. Среди блюд на мангале остались люля-кебаб, шашлыки из курицы, рыбы и ягненка. Отдельно в меню указаны стейки — три премиальных вида из говядины, лосось и свиная шея. Дополнили позиции стрит-фудом. В числе блюд оказались бургеры, картофель фри, креветки.
Более 20 позиций меню оказались закусками. Кроме халяль-блюд гостям предлагают тартары, мидии, разные варианты говядины, костный мозг, запеченные овощи, соленья «от Тещи» и сельдь с картошкой.
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