27 июля 2025

Челябинский облсуд оставил в СИЗО экс-банкира по делу о миллиардных махинациях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роман Лихопуд остался в СИЗО
Роман Лихопуд остался в СИЗО Фото:
новость из сюжета
Дело о взятках менеджерам Сбера за кредит на «Увильды Парк»

Челябинский областной суд оставил в СИЗО бывшего исполнительного директора — начальника и менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости управления продаж корпоративным клиентам Сбера Романа Лихопуда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Мужчина фигурирует в деле о миллиардных махинациях при строительстве проекта «Увильды Парк».

«Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката в интересах обвиняемого Романа Лихопуда. Постановление Центрального райсуда Челябинска от 27 июня 2025 года, которым ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 августа 2025 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Адвокат Лихопуда в своей жалобе просил суд апелляционной инстанции отменить решение об аресте своего подзащитного. В качестве новой меры пресечения он предлагал избрать домашний арест. Но его доводы остались без удовлетворения.

Сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР задержали Лихопуда в конце июня. Вместе с ним под следствие попали кредитный менеджер Сбера Оксана Малышко и руководитель проекта «Увильды Парк» Алексей Вахатов. Предварительно, они вступили в преступный сговор.

По версии следствия, Вахатов заплатил Лихопуду и Малышко более 13 млн рублей. За это они помогли ему с получением кредита на сумму свыше 1,5 млрд рублей, который он планировал направить на строительство курорта (скрыли сведения об уголовном деле, решали иные проблемы, возникающие в ходе финансирования строительства). В итоге все трое сейчас находятся в СИЗО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский областной суд оставил в СИЗО бывшего исполнительного директора — начальника и менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости управления продаж корпоративным клиентам Сбера Романа Лихопуда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Мужчина фигурирует в деле о миллиардных махинациях при строительстве проекта «Увильды Парк». «Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката в интересах обвиняемого Романа Лихопуда. Постановление Центрального райсуда Челябинска от 27 июня 2025 года, которым ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 августа 2025 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Адвокат Лихопуда в своей жалобе просил суд апелляционной инстанции отменить решение об аресте своего подзащитного. В качестве новой меры пресечения он предлагал избрать домашний арест. Но его доводы остались без удовлетворения. Сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР задержали Лихопуда в конце июня. Вместе с ним под следствие попали кредитный менеджер Сбера Оксана Малышко и руководитель проекта «Увильды Парк» Алексей Вахатов. Предварительно, они вступили в преступный сговор. По версии следствия, Вахатов заплатил Лихопуду и Малышко более 13 млн рублей. За это они помогли ему с получением кредита на сумму свыше 1,5 млрд рублей, который он планировал направить на строительство курорта (скрыли сведения об уголовном деле, решали иные проблемы, возникающие в ходе финансирования строительства). В итоге все трое сейчас находятся в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...