Челябинский облсуд оставил в СИЗО экс-банкира по делу о миллиардных махинациях

Челябинский областной суд оставил в СИЗО бывшего исполнительного директора — начальника и менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости управления продаж корпоративным клиентам Сбера Романа Лихопуда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Мужчина фигурирует в деле о миллиардных махинациях при строительстве проекта «Увильды Парк».
«Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката в интересах обвиняемого Романа Лихопуда. Постановление Центрального райсуда Челябинска от 27 июня 2025 года, которым ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 августа 2025 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Адвокат Лихопуда в своей жалобе просил суд апелляционной инстанции отменить решение об аресте своего подзащитного. В качестве новой меры пресечения он предлагал избрать домашний арест. Но его доводы остались без удовлетворения.
Сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР задержали Лихопуда в конце июня. Вместе с ним под следствие попали кредитный менеджер Сбера Оксана Малышко и руководитель проекта «Увильды Парк» Алексей Вахатов. Предварительно, они вступили в преступный сговор.
По версии следствия, Вахатов заплатил Лихопуду и Малышко более 13 млн рублей. За это они помогли ему с получением кредита на сумму свыше 1,5 млрд рублей, который он планировал направить на строительство курорта (скрыли сведения об уголовном деле, решали иные проблемы, возникающие в ходе финансирования строительства). В итоге все трое сейчас находятся в СИЗО.
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