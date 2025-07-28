Инженер из Копейска и два бизнесмена вновь избежали реальных сроков

Калининский райсуд Челябинска отправил на условный срок главного инженера МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» Юрия Луценко и бизнесменов Руслана Абрамова и Дениса Федорова, обвиняемых в миллионных махинациях и коррупции. Как рассказал URA.RU один из участников процесса, каждому из них назначено по четыре года условно.
«Всех троих признали виновными. Каждому назначено наказание в виде четырех лет условного лишения свободы», — рассказал участник процесса.
По его словам, в ходе разбирательства суд переквалифицировал действия Абрамова и Федорова с ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) на ч.5 ст.33 ч.4 ст 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве). Также суд исключил из дела обвинения в коррупции и превышении полномочий.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. Там на звонок не ответили. В аппарате судьи Ерофеева, который рассматривал дело, заявили, что по телефону информацию получить не получится и попросили направить запрос. Агентство направило запрос, ответ ожидается.
В ноябре 2022 года этот же суд признал мужчин виновными в получении и даче взяток. Но тогда они отделались штрафами. При этом приговор был отменен и направлен на новое разбирательство в суд первой инстанции. В деле же появились новые статьи: троицу, помимо коррупции, заподозрили еще и в мошенничестве.
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