Кондитер из Челябинска Симона Звонарева испекла торт в форме популярной игрушки Лабубу. Кондитерское изделие она разыграла в своем сообществе в соцсети и подарила незнакомой семье.
"Подарю этот торт одному из участников", — написала девушка в своем сообществе "ВКонтакте". Условием розыгрыша стал лайк к посту и подписка на сообщество.
С помощью генератора случайных чисел кондитер выбрала победителя, а чуть позже вручила сладкий подарок. Счастливчиком оказалась девушка, которая презентовала торт в форме Лабубу своему сыну. Снимками она поделилась в социальных сетях, а также рассказала, что десерт попробовали не только родные, но и друзья.
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