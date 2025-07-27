27 июля 2025
26 июля 2025

Челябинка испекла торт в форме Лабубу и подарила его незнакомой семье. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торт в форме Лабубу стал желанным подарком
Торт в форме Лабубу стал желанным подарком Фото:

Кондитер из Челябинска Симона Звонарева испекла торт в форме популярной игрушки Лабубу. Кондитерское изделие она разыграла в своем сообществе в соцсети и подарила незнакомой семье.

"Подарю этот торт одному из участников", — написала девушка в своем сообществе "ВКонтакте". Условием розыгрыша стал лайк к посту и подписка на сообщество. 

С помощью генератора случайных чисел кондитер выбрала победителя, а чуть позже вручила сладкий подарок. Счастливчиком оказалась девушка, которая презентовала торт в форме Лабубу своему сыну. Снимками она поделилась в социальных сетях, а также рассказала, что десерт попробовали не только родные, но и друзья. 

Размер торта оказался внушительным
Размер торта оказался внушительным
Фото:

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Кондитер из Челябинска Симона Звонарева испекла торт в форме популярной игрушки Лабубу. Кондитерское изделие она разыграла в своем сообществе в соцсети и подарила незнакомой семье. "Подарю этот торт одному из участников", — написала девушка в своем сообществе "ВКонтакте". Условием розыгрыша стал лайк к посту и подписка на сообщество.  С помощью генератора случайных чисел кондитер выбрала победителя, а чуть позже вручила сладкий подарок. Счастливчиком оказалась девушка, которая презентовала торт в форме Лабубу своему сыну. Снимками она поделилась в социальных сетях, а также рассказала, что десерт попробовали не только родные, но и друзья. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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