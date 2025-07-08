«Уральские авиалинии» заключили сделку с крупнейшей российской IT-компанией

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Подписание соглашения прошло в рамках «Иннопрома»
Подписание соглашения прошло в рамках «Иннопрома» Фото:
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«Иннопром — 2025»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» и IT-компания «СКБ Контур» подписали соглашение о совместной работе над цифровыми проектами и переходе на российское программное обеспечение. Документ был заключен 8 июля в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2025», сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика.

«„СКБ Контур“ наш давний поставщик современных информационных и коммуникационных технологий. В рамках данного стратегического партнерства мы реализуем план мероприятий по налоговому мониторингу, кадровому документообороту и информационной безопасности. Системы помогут авиакомпании эффективно взаимодействовать с налоговыми органами, перевести в электронный вид кадровый документооборот, повысить безопасность ведения бизнеса», — пояснил заместитель генерального директора «Уральских авиалиний» Александр Зиновьев.

Генеральный директор компании «СКБ Контур» Михаил Сродных отметил, что обе организации объединяет стремление преодолевать расстояния. «„СКБ Контур“ передает более 1,2 млрд уникальных документов в год, помогает более 2,5 млн бизнесов в России стать ближе. Наша совместная работа, выстроенная на экспертизе двух компаний, станет платформой для новых проектов», — прокомментировал генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» и IT-компания «СКБ Контур» подписали соглашение о совместной работе над цифровыми проектами и переходе на российское программное обеспечение. Документ был заключен 8 июля в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2025», сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика. «„СКБ Контур“ наш давний поставщик современных информационных и коммуникационных технологий. В рамках данного стратегического партнерства мы реализуем план мероприятий по налоговому мониторингу, кадровому документообороту и информационной безопасности. Системы помогут авиакомпании эффективно взаимодействовать с налоговыми органами, перевести в электронный вид кадровый документооборот, повысить безопасность ведения бизнеса», — пояснил заместитель генерального директора «Уральских авиалиний» Александр Зиновьев. Генеральный директор компании «СКБ Контур» Михаил Сродных отметил, что обе организации объединяет стремление преодолевать расстояния. «„СКБ Контур“ передает более 1,2 млрд уникальных документов в год, помогает более 2,5 млн бизнесов в России стать ближе. Наша совместная работа, выстроенная на экспертизе двух компаний, станет платформой для новых проектов», — прокомментировал генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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