Бастрыкин заинтересовался делом жительницы ХМАО, наехавшей на ребенка самокатом

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела женщины, наехавшей на ребенка электросамокатом в Нижневартовске. Об этом сообщили в Следственном комитете.
«Председатель СК поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Мокшину представить доклад об установленных по уголовному делу обстоятельствах. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ», — сказано в сообщении.
Ранее в соцсетях сообщалось, что жительница Нижневартовска, передвигаясь на электросамокате, совершила наезд на 11-летнего мальчика. Тогда ребенок получил травмы.
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