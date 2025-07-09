09 июля 2025

Бастрыкин заинтересовался делом жительницы ХМАО, наехавшей на ребенка самокатом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вартовчанка наехала на 11-летнего мальчика, ребенок получил травмы
Вартовчанка наехала на 11-летнего мальчика, ребенок получил травмы Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела женщины, наехавшей на ребенка электросамокатом в Нижневартовске. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Председатель СК поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Мокшину представить доклад об установленных по уголовному делу обстоятельствах. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ», — сказано в сообщении.

Ранее в соцсетях сообщалось, что жительница Нижневартовска, передвигаясь на электросамокате, совершила наезд на 11-летнего мальчика. Тогда ребенок получил травмы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела женщины, наехавшей на ребенка электросамокатом в Нижневартовске. Об этом сообщили в Следственном комитете. «Председатель СК поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Мокшину представить доклад об установленных по уголовному делу обстоятельствах. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ», — сказано в сообщении. Ранее в соцсетях сообщалось, что жительница Нижневартовска, передвигаясь на электросамокате, совершила наезд на 11-летнего мальчика. Тогда ребенок получил травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...