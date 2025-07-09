Челябинский актер Ярушин снимется в продолжении «Универа» с Гогунским и Кожевниковой

Шоумен Станислав Ярушин, родившийся в Челябинске, снимется в продолжении сериала «Универ» — «Универ. 15 лет спустя». К своим ролям вернутся Виталий Гогунский и Мария Кожевникова, которая покинула проект еще в 2011 году. Уроженец поселка Черниговский (Челябинская область) и генпродюсер ситкома Вячеслав Дусмухаметов называет «Универ» «частью ДНК ТНТ», сообщает URA.RU пресс-служба телеканала.
«Универ» — это не просто сериал, это часть истории ТНТ. Один из проектов, на которых строился канал, формировался его стиль и язык. Он задал отношение к юмору, к герою, к зрителю — и в этом смысле стал частью его ДНК. Мы не делаем «ещё один сезон». Мы продолжаем идею, которая стала ориентиром — и для зрителя, и для индустрии в целом», — отметил Дусмухаметов.
В новом сезоне сиквела будет 12 серий, в которых герои столкнутся с кризисами и новыми вызовами. По словам генпродюсера ТНТ Аркадия Водахова, перед командой стоит сложная задача — рассказать взрослую историю о любимых персонажах, сохранив фирменный юмор и теплоту сериала. Автор сценария Евгений Соболев сравнивает героев с родными людьми, которые раз в два года возвращаются, чтобы поделиться новыми историями и переживаниями. По его мнению, именно такая периодичность позволяет сохранять интерес зрителей.
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