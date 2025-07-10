За три часа над Россией было сбито 26 дронов ВСУ

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Дроны ВСУ атаковали шесть территорий России
Дроны ВСУ атаковали шесть территорий России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над регионами России за три часа было уничтожено 26 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.

«С 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке военного ведомства. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

Отмечается, что 11 украинских БПЛА средства ПВО сбили в небе над Курской областью. Девять — над Брянской, три — над Калужской и по одному дрону ВСУ было уничтожено над территориями Белгородской и Орловской областей, а также в Московском регионе. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 25 украинских БПЛА за полтора часа. На территории Брянской области было зафиксировано 14 беспилотных летательных аппаратов, в Белгородской области — 8 БПЛА, а в Московском регионе — три беспилотника.

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Над регионами России за три часа было уничтожено 26 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны. «С 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке военного ведомства. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что 11 украинских БПЛА средства ПВО сбили в небе над Курской областью. Девять — над Брянской, три — над Калужской и по одному дрону ВСУ было уничтожено над территориями Белгородской и Орловской областей, а также в Московском регионе. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 25 украинских БПЛА за полтора часа. На территории Брянской области было зафиксировано 14 беспилотных летательных аппаратов, в Белгородской области — 8 БПЛА, а в Московском регионе — три беспилотника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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