За три часа над Россией было сбито 26 дронов ВСУ

Над регионами России за три часа было уничтожено 26 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.
«С 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке военного ведомства. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
Отмечается, что 11 украинских БПЛА средства ПВО сбили в небе над Курской областью. Девять — над Брянской, три — над Калужской и по одному дрону ВСУ было уничтожено над территориями Белгородской и Орловской областей, а также в Московском регионе. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 25 украинских БПЛА за полтора часа. На территории Брянской области было зафиксировано 14 беспилотных летательных аппаратов, в Белгородской области — 8 БПЛА, а в Московском регионе — три беспилотника.
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