Уроженец Челябинска, актер и певец Станислав Ярушин принимает участие в престижном турнире по гольфу. Об этом шоумен рассказал в своем telegram-канале. По данным URA.RU соревнования проходят в Южно-Уральском гольф-клубе (Челябинск).
«Великолепный челябинский вечер! Я приехал на турнир по гольфу — он очень престижный, и надо встать по московскому времени в пять утра. Это караул», — поделился Ярушин. Несмотря на ранний подъем, артист отметил свое прекрасное самочувствие.
По данным URA.RU, 11 июля в Южно-Уральском гольф-клубе стартовал турнир «Golf CUP Форэнерго-СПП Челябинская область 2025». Также в соцсетях Ярушин поделился впечатлениями от пребывания в родном городе, отдельно отметив уровень сервиса в местном отеле. Он назвал гостиницу «Видгоф» лучшей и порекомендовал посетить ее гостям региона, а также добавил, что Челябинск №1 во всем.
Ранее Стас Ярушин участвовал в гольф-турнире, который проходил в Анталии (Турция). По итогам первого дня он занимал восьмое место.
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