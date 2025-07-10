10 июля 2025

Шоумен Стас Ярушин участвует в престижном турнире по гольфу в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее Ярушин участвовал в турнире по гольфу, который проходил в Турции
Ранее Ярушин участвовал в турнире по гольфу, который проходил в Турции Фото:

Уроженец Челябинска, актер и певец Станислав Ярушин принимает участие в престижном турнире по гольфу. Об этом шоумен рассказал в своем telegram-канале. По данным URA.RU соревнования проходят в Южно-Уральском гольф-клубе (Челябинск).

«Великолепный челябинский вечер! Я приехал на турнир по гольфу — он очень престижный, и надо встать по московскому времени в пять утра. Это караул», — поделился Ярушин. Несмотря на ранний подъем, артист отметил свое прекрасное самочувствие.

По данным URA.RU, 11 июля в Южно-Уральском гольф-клубе стартовал турнир «Golf CUP Форэнерго-СПП Челябинская область 2025». Также в соцсетях Ярушин поделился впечатлениями от пребывания в родном городе, отдельно отметив уровень сервиса в местном отеле. Он назвал гостиницу «Видгоф» лучшей и порекомендовал посетить ее гостям региона, а также добавил, что Челябинск №1 во всем. 

Ранее Стас Ярушин участвовал в гольф-турнире, который проходил в Анталии (Турция). По итогам первого дня он занимал восьмое место. 

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Уроженец Челябинска, актер и певец Станислав Ярушин принимает участие в престижном турнире по гольфу. Об этом шоумен рассказал в своем telegram-канале. По данным URA.RU соревнования проходят в Южно-Уральском гольф-клубе (Челябинск). «Великолепный челябинский вечер! Я приехал на турнир по гольфу — он очень престижный, и надо встать по московскому времени в пять утра. Это караул», — поделился Ярушин. Несмотря на ранний подъем, артист отметил свое прекрасное самочувствие. По данным URA.RU, 11 июля в Южно-Уральском гольф-клубе стартовал турнир «Golf CUP Форэнерго-СПП Челябинская область 2025». Также в соцсетях Ярушин поделился впечатлениями от пребывания в родном городе, отдельно отметив уровень сервиса в местном отеле. Он назвал гостиницу «Видгоф» лучшей и порекомендовал посетить ее гостям региона, а также добавил, что Челябинск №1 во всем.  Ранее Стас Ярушин участвовал в гольф-турнире, который проходил в Анталии (Турция). По итогам первого дня он занимал восьмое место. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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