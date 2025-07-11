Мосбиржа начнет торговать облигациями «Южуралзолота» по вечерам

Мосбиржа внесла облигации челябинского холдинга «Южуралзолото группа компаний (ЮГК) в перечень из ста бумаг для торговли на вечерней сессии. Как сообщила пресс-служба торговой площадки, в список вошел валютный выпуск облигаций.
«С 15 июля список инструментов вечерней торговой сессии фондового рынка Мосбиржи пополнится ста корпоративными облигациями. Общее количество облигаций, доступных инвесторам в вечерний период, увеличится до 337 бумаг», — заявили в офисе биржи.
Вечерние торги облигациями стали проводиться в сентябре 2021 года. Это позволило инвесторам торговать в удобное для них время с 21:00 до 01:50 по уральскому времени. Более 80% общего объема операций на вечерней сессии приходится на физических лиц. Дневная сессия длится с 11:50 до 20:40 по уральскому времени. Дополнительные сессии также проводятся по выходным.
У ЮГК обращается два выпуска облигаций. На вечерних торгах будет представлен последний, номинированный в долларах. В марте ЮГК вышла на биржу с облигационным займом на 200 млн долларов. Он заявлен к погашению в 2027 году. А в октябре 2025 года эмитент погасит предыдущий выпуск, объем которого составил 10 млрд рублей.
Советский райсуд Челябинска 11 июля удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ. Государство национализировало компанию. В качестве обоснования для этого стало влияние президента «УК ЮГК», вице-спикера заксобрания региона Константина Струкова, которое, по мнению надзорного ведомства, он оказывал на региональные власти с целью лоббирования интересов холдинга.
В день подачи иска, 3 июля, появились ограничения на торги акциями ЮГК. Через сутки Мосбиржа их приостановила. Однако спустя неделю брокеры начали снимать ограничения для своих клиентов, ожидая возобновления торговли. Поводом для отмены санкций стало определение челябинского суда.
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