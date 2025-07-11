«Альфа-банк»: арест с акций «Южуралзолота» для розничных инвесторов снят

Брокер «Альфа-банка» объявил о снятии ареста с акций холдинга «Южуралзолото группа компаний», принадлежащих розничным инвесторам. Как уведомила пресс-служба компании, такое решение принял суд.
«Мы получили новое определение Советского райсуда Челябинска. В соответствии с ним изменены обеспечительные меры. Блокировка активов не распространяется на миноритарных акционеров», — заявила пресс-служба финансовой организации.
Специалисты банка ждут возобновления торгов на бирже. Сделки можно будет заключать после получения биржей документа суда. Пока молчат «ВТБ Мои инвестиции», которые ввели ограничения одни из первых. Торги акциями прекратились 4 июля. Накануне движение на бирже привело к рекордным продажам бумаг ЮГК.
Ранее Сбербанк снял ограничения по акциям «Южуралзолота». Такое решение принял Советский районный суд Челябинска, где рассматривается иск Генпрокуратуры РФ к ЮГК.
Надзорное ведомство требует передать все активы холдинга государству. Поводом для национализации стали претензии Генпрокуратуры к главе ЮГК, вице-спикеру заксобрания Челябинской области Константину Струкову. Как считают в ведомстве, Струков развивал свой бизнес используя мандат депутата.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.