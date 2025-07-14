На Витю АК-47 набросилась толпа подростков в Санкт-Петербурге. Видео

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Молодые люди просили фото с рэпером
Молодые люди просили фото с рэпером Фото:

В Санкт-Петербурге толпа из неадекватных подростков набросилась на рэпера Витю АК-47 (родом из Березовского, Свердловская область, Виктор Гостюхин). Молодые люди в грубой форме требовали сделать совместное фото. Кадры нападения появились в Telegram.

Судя по видео, парни с камерой набросились на артиста, когда он прогуливался по Лиговскому проспекту. Виктор вежливо отказал, так как торопился, однако молодежь продолжила хватать его за руки. Вскоре музыканту удалось отбиться.

Гостюхин в беседе с telegram-каналом «Mash на Мойке» рассказал, что встретил подростков после отгремевшего концерта с группой «Триагрутрика». Рэпер решил дойти пешком до нужной точки «с рюкзаком, без очков, в сандалиях», но узнали все равно. Несмотря на это, артист признался в любви к Питеру.

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В Санкт-Петербурге толпа из неадекватных подростков набросилась на рэпера Витю АК-47 (родом из Березовского, Свердловская область, Виктор Гостюхин). Молодые люди в грубой форме требовали сделать совместное фото. Кадры нападения появились в Telegram. Судя по видео, парни с камерой набросились на артиста, когда он прогуливался по Лиговскому проспекту. Виктор вежливо отказал, так как торопился, однако молодежь продолжила хватать его за руки. Вскоре музыканту удалось отбиться. Гостюхин в беседе с telegram-каналом «Mash на Мойке» рассказал, что встретил подростков после отгремевшего концерта с группой «Триагрутрика». Рэпер решил дойти пешком до нужной точки «с рюкзаком, без очков, в сандалиях», но узнали все равно. Несмотря на это, артист признался в любви к Питеру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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