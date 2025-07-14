В Санкт-Петербурге толпа из неадекватных подростков набросилась на рэпера Витю АК-47 (родом из Березовского, Свердловская область, Виктор Гостюхин). Молодые люди в грубой форме требовали сделать совместное фото. Кадры нападения появились в Telegram.
Судя по видео, парни с камерой набросились на артиста, когда он прогуливался по Лиговскому проспекту. Виктор вежливо отказал, так как торопился, однако молодежь продолжила хватать его за руки. Вскоре музыканту удалось отбиться.
Гостюхин в беседе с telegram-каналом «Mash на Мойке» рассказал, что встретил подростков после отгремевшего концерта с группой «Триагрутрика». Рэпер решил дойти пешком до нужной точки «с рюкзаком, без очков, в сандалиях», но узнали все равно. Несмотря на это, артист признался в любви к Питеру.
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