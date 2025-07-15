В Екатеринбурге стартовала выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани», куда съехались известные не только на Урале, но и во всем мире создатели украшений. Корреспондент URA.RU побывал на открытии и рассмотрел украшения ближе.
«Урал известен камнерезным и ювелирным искусством. Здесь, в „Домне“, выставлены 18 наших местных брендов. Наша задача — показать их миру, наладить экспортные поставки. Поэтому сегодня приехали байеры из 11 городов и нескольких стран мира: Узбекистан, Беларусь, есть гости из Монголии», — поделился заместитель губернатора-министра инвестиций и развития Дмитрий Ионин.
Свои украшения на выставке представил ювелирный дом Chamovskikh, Moiseikin, «Ринго», Maklaud, Saura и другие. По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, ярмарку планируют проводить регулярно.
«Тот факт, что наши ювелиры представлены на крупнейших выставках Шанхая, в Абу-Даби, является следствием того, что они очень продвинуты, интересны и востребованы во всем мире. Все наши проекты рассчитаны на много лет вперед, ожидаем, что ярмарку проведем и в следующем году», — отметил Пиличев.
Выставка продлится до вечера 15 июля в креативном кластере «Домна». Гостей ждут мастер-классы, стратегические сессии с брендами и множество неповторимых ювелирных изделий.
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