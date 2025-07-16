Пермский ученый раскрыл причину нашествия комаров

Нашествие комаров в Пермском крае произошло из-за теплой зимы
© Служба новостей «URA.RU»
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Комары размножились из-за климата
Комары размножились из-за климата Фото:

В Пермском крае летом 2025 года наблюдается большое количество комаров. Причиной такого нашествия стала теплая зима 2024-2025 года, рассказал URA.RU эксперт Пермского Политеха в области метеорологии, член Русского географического общества Максим Симакин.

«Аномальное количество комаров в этом году связано с достаточно теплой зимой. Отсутствие сильных морозов обеспечило благоприятную обстановку для кровососущих, и их популяция не сократилась, как это обычно бывает, а удачно перезимовала», — сообщил Максим Симакин.

Ученый отметил, что снегопады также способствовали размножению комаров. Обильные осадки образовали значительный снежный покров. А стоячая вода и влажная почва стали настоящими «инкубаторами» для личинок.

Эксперт Пермского Политеха добавил, что комары и мошкара активизировались во влажных местах, а в сухих преобладают крупные слепни. «Чем гуще растительность, тем больше насекомых в ней размножаются. Таким образом, сочетание мягкой зимы, обильных осадков и быстрого роста травы привело к настоящему нашествию кровососущих в этом сезоне», — рассказал Максим Симакин.

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В Пермском крае летом 2025 года наблюдается большое количество комаров. Причиной такого нашествия стала теплая зима 2024-2025 года, рассказал URA.RU эксперт Пермского Политеха в области метеорологии, член Русского географического общества Максим Симакин. «Аномальное количество комаров в этом году связано с достаточно теплой зимой. Отсутствие сильных морозов обеспечило благоприятную обстановку для кровососущих, и их популяция не сократилась, как это обычно бывает, а удачно перезимовала», — сообщил Максим Симакин. Ученый отметил, что снегопады также способствовали размножению комаров. Обильные осадки образовали значительный снежный покров. А стоячая вода и влажная почва стали настоящими «инкубаторами» для личинок. Эксперт Пермского Политеха добавил, что комары и мошкара активизировались во влажных местах, а в сухих преобладают крупные слепни. «Чем гуще растительность, тем больше насекомых в ней размножаются. Таким образом, сочетание мягкой зимы, обильных осадков и быстрого роста травы привело к настоящему нашествию кровососущих в этом сезоне», — рассказал Максим Симакин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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