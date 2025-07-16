Пермский ученый раскрыл причину нашествия комаров

В Пермском крае летом 2025 года наблюдается большое количество комаров. Причиной такого нашествия стала теплая зима 2024-2025 года, рассказал URA.RU эксперт Пермского Политеха в области метеорологии, член Русского географического общества Максим Симакин.
«Аномальное количество комаров в этом году связано с достаточно теплой зимой. Отсутствие сильных морозов обеспечило благоприятную обстановку для кровососущих, и их популяция не сократилась, как это обычно бывает, а удачно перезимовала», — сообщил Максим Симакин.
Ученый отметил, что снегопады также способствовали размножению комаров. Обильные осадки образовали значительный снежный покров. А стоячая вода и влажная почва стали настоящими «инкубаторами» для личинок.
Эксперт Пермского Политеха добавил, что комары и мошкара активизировались во влажных местах, а в сухих преобладают крупные слепни. «Чем гуще растительность, тем больше насекомых в ней размножаются. Таким образом, сочетание мягкой зимы, обильных осадков и быстрого роста травы привело к настоящему нашествию кровососущих в этом сезоне», — рассказал Максим Симакин.
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