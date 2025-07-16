Свердловскую трассу полностью перекрыли из-за ДТП с фурой. Фото

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Объехать закрытый участок можно через Каменск-Уральский (архивное фото)
Объехать закрытый участок можно через Каменск-Уральский (архивное фото) Фото:

На 111-м километре трассы Р-354 (Екатеринбург-Шадринск-Курган) вечером 16 июля закрыли движение из-за аварии с фурой. Инспекторы ДПС организовали проверку, рассказали в Госавтоинспекции региона.

"В связи с ДТП на 111-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган в Каменском районе введено временное ограничение движения", — пояснили в ведомстве. Пострадал один человек.

Сотрудники ГАИ регулируют транспортный поток и помогают участникам аварии. Объехать участок можно через Каменск-Уральский.

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На 111-м километре трассы Р-354 (Екатеринбург-Шадринск-Курган) вечером 16 июля закрыли движение из-за аварии с фурой. Инспекторы ДПС организовали проверку, рассказали в Госавтоинспекции региона. "В связи с ДТП на 111-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган в Каменском районе введено временное ограничение движения", — пояснили в ведомстве. Пострадал один человек. Сотрудники ГАИ регулируют транспортный поток и помогают участникам аварии. Объехать участок можно через Каменск-Уральский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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