16 июля 2025

Дрон от ВСУ с надписью «С любовью для жителей Белгорода» попал на видео

Гладков показал момент поражения беспилотника ВСУ на подлете к Белгороду
© Служба новостей «URA.RU»
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Гладков показал кадры поражения беспилотника ВСУ на подлете к Белгороду
Гладков показал кадры поражения беспилотника ВСУ на подлете к Белгороду Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уничтожение беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) с надписью «С любовью для жителей Белгорода» попало на видео. Его опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 

«Хочу обратить ваше внимание на надпись, которую нанес враг на крыло: „С любовью для жителей Белгорода“. Еще одно доказательство, что цель ВСУ — террор», — написал Гладков в своем telegram-канале. Дрон был сбит бойцами группировки войск «Север».

На кадрах виден беспилотник самолетного типа с провокационной надписью и нарисованным сердцем, пронзенным стрелой. Также там можно заметить, что на крыле дрона, помимо послания, есть дополнительные слова, которые трудно разобрать.

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Уничтожение беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) с надписью «С любовью для жителей Белгорода» попало на видео. Его опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.  «Хочу обратить ваше внимание на надпись, которую нанес враг на крыло: „С любовью для жителей Белгорода“. Еще одно доказательство, что цель ВСУ — террор», — написал Гладков в своем telegram-канале. Дрон был сбит бойцами группировки войск «Север». На кадрах виден беспилотник самолетного типа с провокационной надписью и нарисованным сердцем, пронзенным стрелой. Также там можно заметить, что на крыле дрона, помимо послания, есть дополнительные слова, которые трудно разобрать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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