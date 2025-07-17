С 19 по 25 июля музеи Челябинской области примут участие во всероссийской акции «Музейная неделя», организованной министерством культуры РФ. Участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посетить выставки и экскурсии в историческом музее Южного Урала, музее изобразительных искусств и музее-заповеднике «Аркаим». О том, какие экспозиции можно будет посетить безвозмездно — в материале URA.RU.
«Акция „Музейная неделя“ проводится в целях реализации указания Президента РФ о вовлечении граждан, участвующих в СВО, и их домочадцев в культурные и образовательные музейные программы, чтобы помочь им адаптироваться к мирной жизни. Они могут посетить постоянные экспозиции и временные выставки музея на безвозмездной основе», — отметили в пресс-службе министерства культуры региона.
Куда можно сходить
Государственный исторический музей Южного Урала
С 19 по 25 июля гостей ждут уникальные выставки, рассказывающие об истории, искусстве и традициях Урала.
Выставка «Мы этой памяти верны» в детском музее (Западная башня) представит более 50 авторских кукол, созданных современными мастерами. Экспозиция посвящена 80-летию Великой Победы и передает образы людей военного и довоенного времени через искусство кукольников.
В фойе Восточной башни развернулся проект «Открывая Россию. 180 лет Русскому географическому обществу». Здесь можно увидеть работы победителей фотоконкурса «Самая красивая страна», а также узнать о вкладе русских ученых и путешественников в мировую науку.
Фотовыставка «Монеты пушкинской поры», расположенная в Западной башне на втором этаже, познакомит с денежными знаками XIX века. Экспозиция расскажет не только о финансах эпохи Пушкина, но и о жизни великого поэта через призму нумизматики.
Креативное пространство «АТОМ» представит плакатную выставку «Глобальное (со )общение», где собраны работы дизайнеров из России, Беларуси, Китая и других стран, посвященные современным проблемам коммуникации.
Любителей природы ждут на выставке «Симфония ночи» в Восточной башне на третьем этаже. Фотограф Денис Шакиров из Сатки запечатлел уральские пейзажи в ночное время, создав атмосферные снимки звездного неба и таинственных ландшафтов.
В Галерее Дома Общественного собрания откроется фотовыставка «Парад победителей» от Музея Победы из Москвы. Она посвящена историческому Параду Победы 24 июня 1945 года.
Выставка «Античность и Урал: культурная связь через века» в малом выставочном зале познакомит с артефактами из музея-заповедника «Фанагория», демонстрируя влияние античной культуры на Урал.
Экспозиция «Герои Отечества» (Большой выставочный зал, Восточная башня) покажет, как менялся образ защитника Родины — от офицеров XIX века до современных военных.
Также можно посетить постоянные экспозиции музея, посвященные истории Южного Урала, купечеству и традиционному быту русских и башкирских семей.
Программа Детского музея
19 июля в 16:00 состоится экскурсия по выставке «Мы этой памяти верны». 20 июля в 11:00 и 15:00 пройдут тематические занятия «За околицей да у завалинки», где дети узнают о жизни русской деревни, поиграют в старинные игры и познакомятся с крестьянским бытом. 19 и 20 июля в 13:00 — экскурсия «Дело мастера боится», посвященная традиционным ремеслам Урала.
Челябинский музей изобразительных искусств
Постоянная экспозиция «Уральский павильон» ждет гостей в зале имени архитектора Александрова. Там представлено лучшее собрание декоративно-прикладного искусства Челябинской области. Первый зал посвящен знаменитому каслинскому литью — от первых утилитарных отливок до изысканных художественных произведений. Там же будут расположены работы по моделям Евгения Лансере, скульптуры Петра Клодта и композиции рубежа веков.
Во втором зале собраны шедевры златоустовской гравюры на стали и камнерезного искусства. Посетители увидят коллекцию украшенного холодного оружия с орнаментами, работы выдающихся художников-граверов, а также камнерезные изделия. Отдельная часть экспозиции посвящена ювелирным украшениям советского периода.
Временная выставка «Путь к горизонтам» продлится до 27 июля. Эта поэтичная экспозиция через 67 живописных и графических работ раскрывает тему дороги как метафору жизненного пути. В залах представлены пейзажи природы Урала и Сибири.
Музей-заповедник «Аркаим»
Гостей ждут экскурсии по древним памятникам и музейным экспозициям. Расписание появляется в группе музея в соцсети «ВКонтакте». На прогулки рекомендуется взять с собой воду, головные уборы и закрытую обувь.
Как получить бесплатный билет?
Для бесплатного посещения музеев в рамках акции необходимо лично обратиться в кассу выбранного музея. При себе нужно иметь следующие документы:
Участникам СВО потребуется предъявить справку, подтверждающую участие в спецоперации. Членам семей бойцов СВО необходимо предоставить справку о родстве — это может быть свидетельство о браке, свидетельство о рождении или документы об опекунстве или усыновлении.
В обязательном порядке при посещении любого музея необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность — паспорт или другой официальный документ с фотографией. Билеты выдаются непосредственно в день посещения.
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