Челябинка, накачавшая младенца наркотиками, вновь пыталась выйти на свободу

Жительница Миасса, до смерти накачавшая своего 2-летнего сына наркотиками, вновь пыталась выйти из СИЗО. Она просила избрать менее суровую меру пресечения, но суд оставил ее за решеткой, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Судом апелляционной инстанции с учетом позиции прокурора решение Миасского горсуда о продлении срока содержания под стражей оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Женщину оставили в СИЗО до 5 августа.
Обвиняемая в своей жалобе просила выпустить ее из-за решетки. В качестве меры пресечения она предлагала любую, не связанную с изоляцией. Но суд оставил ее жалобу без удовлетворения.
Ребенок скончался в конце января. Изначально думали, что причиной смерти стали врожденные заболевания. Но экспертиза выявила, что он отравился наркотиками. Мать ребенка была задержана. Она пояснила, что вводила младенцу инъекции, чтобы он не кричал.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Прокуратура к онтролирует ход расследования. В семье осталось еще трое детей. После задержания матери они остались у бабушки. Женщину же по решению суда лишили родительских прав.
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