Челябинский депутат Четвернин получил должность в Совете Федерации

Депутата Челябинской гордумы Алексея Четвернина избрали председателем комитета палаты молодых законодателей при Совфеде РФ. Об этом URA.RU сообщили помощники депутата.
«Четвернина избрали председателем комитета по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ. В ходе пленарного заседания палаты Четвернину вручили благодарственное письмо Совета Федерации за вклад в развитие молодежного парламентаризма и достойное представительство региона», — сообщили помощники депутата.
Палата молодых законодателей работает с 2012 года. В нее входят представители региональных заксобраний, госсоветов, а также дум ряда городов страны в возрасте до 35 лет. В палате работают 12 комитетов. Представитель Челябинской области возглавил комитет палаты впервые.
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