Челябинский депутат Четвернин получил должность в Совете Федерации

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Алексей Четвернин возглавил комитет палаты молодых законодателей при Совфеде
Алексей Четвернин возглавил комитет палаты молодых законодателей при Совфеде Фото:

Депутата Челябинской гордумы Алексея Четвернина избрали председателем комитета палаты молодых законодателей при Совфеде РФ. Об этом URA.RU сообщили помощники депутата.

«Четвернина избрали председателем комитета по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ. В ходе пленарного заседания палаты Четвернину вручили благодарственное письмо Совета Федерации за вклад в развитие молодежного парламентаризма и достойное представительство региона», — сообщили помощники депутата.

Палата молодых законодателей работает с 2012 года. В нее входят представители региональных заксобраний, госсоветов, а также дум ряда городов страны в возрасте до 35 лет. В палате работают 12 комитетов. Представитель Челябинской области возглавил комитет палаты впервые.

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Депутата Челябинской гордумы Алексея Четвернина избрали председателем комитета палаты молодых законодателей при Совфеде РФ. Об этом URA.RU сообщили помощники депутата. «Четвернина избрали председателем комитета по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ. В ходе пленарного заседания палаты Четвернину вручили благодарственное письмо Совета Федерации за вклад в развитие молодежного парламентаризма и достойное представительство региона», — сообщили помощники депутата. Палата молодых законодателей работает с 2012 года. В нее входят представители региональных заксобраний, госсоветов, а также дум ряда городов страны в возрасте до 35 лет. В палате работают 12 комитетов. Представитель Челябинской области возглавил комитет палаты впервые.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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