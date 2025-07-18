Челябинский волонтер Чилимская стала официальным кандидатом в заксобрание

Избирком зарегистрировал волонтера из «Команды Мительмана», заведующую детским садом Татьяну Чилимскую кандидатом на выборах в челябинское заксобрание. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме.
«Татьяна Чилимская зарегистрирована кандидатом. Ей вручено соответствующее удостоверение», — сообщили в избиркоме.
Чилимская известна как создатель и руководитель благотворительного фонда «Мы74», который вырос из общественного движения «Команда Мительмана». Волонтерское объединение помогает нуждающимся жителям Челябинска. Также она руководит тремя детскими садами, работающими под номером 378.
Весной Чилимская организовала несколько субботников, в том числе один из них — в день своего рождения. Волонтеры убрали территорию возле памятника «Поклон тебе, сестричка», а также общественные пространства на улице Молодогвардейцев и в окрестностях микрорайона «Парковый-2» и ряд дворов на проспекте Победы и улице 40-летия Победы. Чилимская отметила, что люди часто не верят, что могут что-то изменить, но именно с инициативы двора начинаются позитивные изменения.
Чилимская идет на выборы по одномандатному округу № 13. Она выдвинута партией «Единая Россия». По этому же округу выдвинуты представитель «Новых людей» Семен Снедков, кандидат от КПРФ Антон Костенко, эсер Андрей Кондратьев и либерал-демократ Анатолий Бондарь. Выборы в заксобрание состоятся с 12 по 14 сентября.
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