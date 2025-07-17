Эколог объяснил, почему в челябинских Кундравах не будет мусорного полигона

В окрестностях села Кундравы Чебаркульского района Челябинской области не будут строить мусорный полигон, так как эта территория не подходит для таких целей. Об этом заявил URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.
«В Кундравах полигона не будет. Это невыгодно экономически, так как здесь сложная логистика и большое количество затрат. Да и экологически это не самое подходящее место. Грунты здесь непригодны для размещения полигона: болотистая местность, высокий уровень грунтовых вод. Поэтому это место определенно не подходит», — уточнил Безруков.
Эколог пояснил, что жителям нужно успокоиться — полигон рядом с ними не построят. «Я это вижу и говорю, как специалист», — подытожил он. Безруков добавил, что действительно, власти региона ищут подходящее место для размещения мусорного полигона на участке вдоль трассы М5, поэтому они проезжают все районы, населенные пункты и подбирают площадки. Однако полигон должен отвечать современным экологическим нормам и не доставлять дискомфорта населению и, более того, не давать роста расходов на логистику.
Эколог напомнил, что в прежние десятилетия рядом с каждым населенным пунктом находилась яма или овраг, куда люди годами сбрасывали накапливающийся мусор, а при наполнении свалки часто поджигали ее, чтобы освободить место. Сейчас на федеральном уровне реализуется мусорная реформа, в рамках которой все регионы стремятся к более экологичному захоронению и утилизации отходов.
«Челябинская область — одна из ведущих регионов по поиску несанкционированных свалок, их ликвидации и рекультивации. Уже рекультивированы свалки в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Карталах, Уфалее, а также более 900 обьектов в населенных пунктах», — подчеркнул эколог. Он отметил, что это очень достойный результат с 2019 года.
В Челябинской области подбирают полигон для городов и районов Карабашского кластера, который станет третьим в регионе по объему размещаемых отходов после Челябинского и Магнитогорского кластера. Кластер объединяет семь муниципалитетов, включая Златоуст, Миасс, сам Карабаш, Чебаркуль с районом, Кусинский и Уйский районы. Это позволит разгрузить полигон в Полетаево.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!