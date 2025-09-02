На заводе «Уральские локомотивы» (входит в «Группу Синара») в Верхней Пышме стартовало производство первого российского высокоскоростного электропоезда. Процесс запустили первый вице-премьер правительства РФ Виталий Савельев в режиме телемоста, министр промышленности РФ Антон Алиханов, врио губернатора Денис Паслер и гендиректор компании Виктор Леш, рассказали в пресс-службе «Группы Синара».
«На действующих мощностях уже начинается производство головных электропоездов. Сегодня мы запускаем сварку первого кузова вагона из экструдированного алюминия. Этап ответственный, поскольку аэродинамическая форма поезда должна обеспечить минимальный коэффициент сопротивления, снизить шум и расход энергии», — сказал Алиханов.
Леш подчеркнул, что «Уральские локомотивы» остаются единственным российским предприятием с подобными компетенциями и технологической базой. Паслер добавил, что мощности завода позволяют одновременно выполнять текущие производственные задачи и реализовывать проект по выпуску высокоскоростных поездов.
Проект реализуется в соответствии с планом по развитию транспортной инфраструктуры России и направлен на обеспечение технологической независимости страны. Для создания кузова вагона впервые в мире используются алюминиевые профили шириной 900 миллиметров. Это позволяет повысить прочность конструкции и упростить технологию изготовления.
В рамках запуска производства министр промышленности Алиханов посетил завод, ознакомился с техническим оснащением предприятия и осмотрел новые строящиеся корпуса. Их общая площадь составляет 67 тысяч квадратных метров.
