Брал процент за обнал: за что судили экс-главу пермского ГУФССП Кожевникова

Кассация отклонила жалобу адвокатов бывшего главного судебного пристава Пермского края Игоря Кожевникова. Такое решение принял Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске. URA.RU собрало в один материал все главное, в чем признан виновным Кожевников и за что его осудили.
Карьера
Игорь Кожевников родился 21 апреля 1969 года. Он имеет два высших образования. В 1990 году окончил местное высшее военное авиационное училище лётчиков по специальности «командная тактическая авиация», а в 2005 году — тамбовский государственный технический университет по специальности «юриспруденция». После этого его призвали в армию, где Кожевников нес службу девять лет. После военной поступил на службу в Управление Министерства юстиции РФ, где трудился до 2004 года.
После этого работал помощником председателя суда, а в 2005 году стал начальником отдела и старшим судебным приставом Пичаевского районного отдела судебных приставов УФССП России по Тамбовской области. С 2011 по 2012 годы Кожевников исполнял обязанности начальника отдела госслужбы и кадров УФССП по Тамбовской области, а с конца 2012 года стал заместителем руководителя УФССП по Тамбовской области — заместителем главного судебного пристава Тамбовской области.
С января 2016 года Игорь Кожевников возглавил УФССП по Пермскому краю. На этой должности он работал до 2019 года, когда был задержан в подозрении по получению взятки.
СИЗО
В СИЗО Кожевникова отправили сразу после задержания. Там он провел все время пока длилось следствие. Спустя два месяца после того, как он там пробыл, попытался покончить с собой. Поначалу он полностью отрицал свою вину и говорил, что ему психологически тяжело находится в местах лишения свободы.
Следствие
По версии правоохранительных органов, Кожевников, будучи главным судебным приставом, принимал участие в обналичивании средств со счетов юрлиц, чьи счета были арестованы. В этом ему помогала его подчиненная Александра Марданова, чьи показания в итоге легли в основу обвинения Кожевникова. За незаконное обналичивание денег главный пристав брал себе процент, часть денег забирала себе Марданова, остальное передавалось наличными тем бизнесменам, которые хотели вывести средства с арестованных счетов. В деле Кожевникова были десятки преступных эпизодов.
Приговор
Уголовное дело бывшего главного пристава рассматривалось в Пермском районном суде. Тогда Кожевникова приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 15 млн штрафа. Позже в краевом суде апелляционная жалоба была частично удовлетворена и приговор смягчили до 9,5 лет, а также размер штрафа был уменьшен на полмиллиона. На этом защита бывшего главы краевого ГУФССП не остановилась и подала жалобу в кассационный суд общей юрисдикции, где приговор краевого суда был оставлен в силе. В беседе с агентством адвокат Кожевникова Николай Атаманчук сообщил, что они планируют обращаться в Верховный суд РФ.
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