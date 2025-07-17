Отставка мэра Нытвы в Пермском крае затягивается из-за нехватки кадров

Уход с поста главы Нытвенского округа Рината Хаертдинова затягивается. Источники URA.RU в политэлитах региона говорят, что это связано с поиском альтернативного кандидата.
«Кандидатуры обсуждаются. И от принятия кадрового решения по поводу нового главы территории, будет зависеть дата ухода предыдущего руководителя», — говорят инсайдеры.
По их данным, очень старается и. о. мэра Нытвы, замглавы Александр Попов. «Но не факт, что весы качнутся в его сторону», — добавляют собеседники. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Нытвы Хаертдинов ушел в отпуск, из которого уже не вернется. Его отставки жители добивались, в том числе, на митингах. В пресс-службе администрации губернатора на момент публикации не ответили на запрос URA.RU.
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