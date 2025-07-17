Отставка мэра Нытвы в Пермском крае затягивается из-за нехватки кадров

18 июля 2025 в 08:47 Размер текста - 17 +

Ринат Хаертдинов ушел в отпуск, из которого уже не вернется Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Уход с поста главы Нытвенского округа Рината Хаертдинова затягивается. Источники URA.RU в политэлитах региона говорят, что это связано с поиском альтернативного кандидата. «Кандидатуры обсуждаются. И от принятия кадрового решения по поводу нового главы территории, будет зависеть дата ухода предыдущего руководителя», — говорят инсайдеры. По их данным, очень старается и. о. мэра Нытвы, замглавы Александр Попов. «Но не факт, что весы качнутся в его сторону», — добавляют собеседники. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Нытвы Хаертдинов ушел в отпуск, из которого уже не вернется. Его отставки жители добивались, в том числе, на митингах. В пресс-службе администрации губернатора на момент публикации не ответили на запрос URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уход с поста главы Нытвенского округа Рината Хаертдинова затягивается. Источники URA.RU в политэлитах региона говорят, что это связано с поиском альтернативного кандидата. «Кандидатуры обсуждаются. И от принятия кадрового решения по поводу нового главы территории, будет зависеть дата ухода предыдущего руководителя», — говорят инсайдеры. По их данным, очень старается и. о. мэра Нытвы, замглавы Александр Попов. «Но не факт, что весы качнутся в его сторону», — добавляют собеседники. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Нытвы Хаертдинов ушел в отпуск, из которого уже не вернется. Его отставки жители добивались, в том числе, на митингах. В пресс-службе администрации губернатора на момент публикации не ответили на запрос URA.RU.