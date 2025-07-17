17 июля 2025

Отставка мэра Нытвы в Пермском крае затягивается из-за нехватки кадров

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета глав муниципальных и городских округов при губернаторе Пермского края. Пермь, хаертдинов ринат, кондратьев сергей
Ринат Хаертдинов ушел в отпуск, из которого уже не вернется Фото:

Уход с поста главы Нытвенского округа Рината Хаертдинова затягивается. Источники URA.RU в политэлитах региона говорят, что это связано с поиском альтернативного кандидата.

«Кандидатуры обсуждаются. И от принятия кадрового решения по поводу нового главы территории, будет зависеть дата ухода предыдущего руководителя», — говорят инсайдеры.

По их данным, очень старается и. о. мэра Нытвы, замглавы Александр Попов. «Но не факт, что весы качнутся в его сторону», — добавляют собеседники. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Нытвы Хаертдинов ушел в отпуск, из которого уже не вернется. Его отставки жители добивались, в том числе, на митингах. В пресс-службе администрации губернатора на момент публикации не ответили на запрос URA.RU.

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Уход с поста главы Нытвенского округа Рината Хаертдинова затягивается. Источники URA.RU в политэлитах региона говорят, что это связано с поиском альтернативного кандидата. «Кандидатуры обсуждаются. И от принятия кадрового решения по поводу нового главы территории, будет зависеть дата ухода предыдущего руководителя», — говорят инсайдеры. По их данным, очень старается и. о. мэра Нытвы, замглавы Александр Попов. «Но не факт, что весы качнутся в его сторону», — добавляют собеседники. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Нытвы Хаертдинов ушел в отпуск, из которого уже не вернется. Его отставки жители добивались, в том числе, на митингах. В пресс-службе администрации губернатора на момент публикации не ответили на запрос URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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