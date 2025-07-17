В Чайковском (Пермский край) во время движения загорелся грузовой автомобиль марки «ГАЗель», перевозивший посылки с известного маркетплейса. Машина была оснащена газовыми баллонами, что создавало угрозу их взрыва.
«Пожар произошел на улице Ленина, ближе к Приморскому бульвару, вблизи гостиницы. На месте быстро собралась толпа людей, многие из которых снимали происходящее на мобильные телефоны. Для обеспечения безопасности прохожих их пришлось отогнать, поскольку существовала опасность взрыва газовых баллонов, расположенных под грузовым отсеком автомобиля», — сообщает портал Properm.ru со ссылкой на очевидцев.
В пресс-службе маркетплейса изданию уточнили, что загоревшийся автомобиль принадлежал логистическому партнеру компании и перевозил возвраты в сортировочный центр. В результате инцидента никто не пострадал, водитель жив и не получил серьезных травм. Причины возгорания устанавливаются.
Пожарные оперативно ликвидировали огонь. Сохранившийся товар был перегружен в другой автомобиль и отправлен в сортировочный центр для дальнейшей ревизии. Активных клиентских заказов в машине не находилось, поэтому сроки доставки для клиентов не изменятся, подчеркнули в компании.
Поскольку возгорание произошло во время движения транспортного средства, данный случай по закону квалифицируется как ДТП. URA.RU направило соответствующий запрос в ГУ МВД по Пермскому краю. Ответ ожидается.
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