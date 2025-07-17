Пермяк отправился на принудительные работы за призывы к экстремизму

В Перми сотрудники регионального управления ФСБ выявили и пресекли деятельность местного жителя. Он распространял в сети материалы с призывами к экстремистским действиям.
«Мужчина размещал в Интернете публикации, содержащие публичные призывы к применению насилия в отношении сотрудников полиции. Следственный отдел управления возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.
Ленинский районный суд города Перми признал его виновным и назначил ему наказание в виде десяти месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка, а также запретил осуществлять администрирование сайтов и интернет-каналов сроком на один год.
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