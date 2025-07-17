17 июля 2025

Пермяк отправился на принудительные работы за призывы к экстремизму

УФСБ: пермяка наказали за призывы к насилию над полицейскими
© Служба новостей «URA.RU»
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В УФСБ уточнили, что мужчина призывал к насилию над правоохранителями
В УФСБ уточнили, что мужчина призывал к насилию над правоохранителями Фото:

В Перми сотрудники регионального управления ФСБ выявили и пресекли деятельность местного жителя. Он распространял в сети материалы с призывами к экстремистским действиям. 

«Мужчина размещал в Интернете публикации, содержащие публичные призывы к применению насилия в отношении сотрудников полиции. Следственный отдел управления возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю. 

Ленинский районный суд города Перми признал его виновным и назначил ему наказание в виде десяти месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка, а также запретил осуществлять администрирование сайтов и интернет-каналов сроком на один год.

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В Перми сотрудники регионального управления ФСБ выявили и пресекли деятельность местного жителя. Он распространял в сети материалы с призывами к экстремистским действиям.  «Мужчина размещал в Интернете публикации, содержащие публичные призывы к применению насилия в отношении сотрудников полиции. Следственный отдел управления возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.  Ленинский районный суд города Перми признал его виновным и назначил ему наказание в виде десяти месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка, а также запретил осуществлять администрирование сайтов и интернет-каналов сроком на один год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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