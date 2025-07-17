Полиция прокомментировала инцидент со сгоревшим грузовиком, который вез посылки с маркетплейса в Чайковском (Пермский край). Инцидент произошел 17 июля на улице Ленина.
«Водитель автомобиля марки „Газель“ обнаружил дым, исходящий из-под капота транспортного средства. Согласно предварительным данным, инцидент произошел вблизи дома № 26 на Приморском бульваре. Мужчина остановил автомобиль, попытался ликвидировать возгорание собственными силами и вызвал пожарных. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно справились с огнем. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, материалы будут переданы в пожарную часть для установления причин пожара», — сообщили URA.RU в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Ранее URA.RU рассказывало подробности инцидента. В частности, пресс-службе маркетплейса пояснили, что загоревшийся автомобиль принадлежал логистическому партнеру компании и перевозил возвраты в сортировочный центр. Сохранившийся товар был перегружен в другой автомобиль и отправлен в сортировочный центр для дальнейшей ревизии. В автомобиле, который использовался для доставки, не находилось активных клиентских заказов. Поэтому клиентам переживать о том, что сроки доставки товаров изменятся, не стоит.
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