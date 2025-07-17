17 июля 2025

Пермская полиция прокомментировала инцидент со сгоревшим грузовиком, который вез посылки с маркетплейса

МВД: водитель пермской газели, который вез посылки, сам пытался тушить огонь
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель газели самостоятельно пытался тушить огонь, рассказали в полиции
Водитель газели самостоятельно пытался тушить огонь, рассказали в полиции Фото:

Полиция прокомментировала инцидент со сгоревшим грузовиком, который вез посылки с маркетплейса в Чайковском (Пермский край). Инцидент произошел 17 июля на улице Ленина.

«Водитель автомобиля марки „Газель“ обнаружил дым, исходящий из-под капота транспортного средства. Согласно предварительным данным, инцидент произошел вблизи дома № 26 на Приморском бульваре. Мужчина остановил автомобиль, попытался ликвидировать возгорание собственными силами и вызвал пожарных. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно справились с огнем. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, материалы будут переданы в пожарную часть для установления причин пожара», — сообщили URA.RU в ГУ МВД России по Пермскому краю. 

Ранее URA.RU рассказывало подробности инцидента. В частности, пресс-службе маркетплейса пояснили, что загоревшийся автомобиль принадлежал логистическому партнеру компании и перевозил возвраты в сортировочный центр. Сохранившийся товар был перегружен в другой автомобиль и отправлен в сортировочный центр для дальнейшей ревизии. В автомобиле, который использовался для доставки, не находилось активных клиентских заказов. Поэтому клиентам переживать о том, что сроки доставки товаров изменятся, не стоит. 

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Полиция прокомментировала инцидент со сгоревшим грузовиком, который вез посылки с маркетплейса в Чайковском (Пермский край). Инцидент произошел 17 июля на улице Ленина. «Водитель автомобиля марки „Газель“ обнаружил дым, исходящий из-под капота транспортного средства. Согласно предварительным данным, инцидент произошел вблизи дома № 26 на Приморском бульваре. Мужчина остановил автомобиль, попытался ликвидировать возгорание собственными силами и вызвал пожарных. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно справились с огнем. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, материалы будут переданы в пожарную часть для установления причин пожара», — сообщили URA.RU в ГУ МВД России по Пермскому краю.  Ранее URA.RU рассказывало подробности инцидента. В частности, пресс-службе маркетплейса пояснили, что загоревшийся автомобиль принадлежал логистическому партнеру компании и перевозил возвраты в сортировочный центр. Сохранившийся товар был перегружен в другой автомобиль и отправлен в сортировочный центр для дальнейшей ревизии. В автомобиле, который использовался для доставки, не находилось активных клиентских заказов. Поэтому клиентам переживать о том, что сроки доставки товаров изменятся, не стоит. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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