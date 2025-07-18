Стало известно, как выглядит обновленный стадион в центре Перми

В Перми завершается реконструкция стадиона «Юность». Сейчас рабочие выполняют отделку и благоустройство. Об этом сообщил в своем telegram-канале советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.
«Реконструкция легендарного стадиона «Юность» выходит на финишную прямую. На объекте ведутся отделочные работы, благоустройство территории, подготовка к молярным работам», – пишет Черепанов.
Рабочие также подготовили основание для искусственного покрытия и провели пусконаладочные работы. Здание подключили к сетям и коммуникациям.
Ранее URA.RU рассказывало, что стадион «Юность» откроют в конце лета-начале осени 2025 года. Позднее начнется капремонт дворца спорта «Орленок». Проект разработают к октябрю 2025 года.
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