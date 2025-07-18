Стало известно, как выглядит обновленный стадион в центре Перми

В Перми завершается реконструкция стадиона «Юность»
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На стадионе «Юность» подготовили основание для искусственного покрытия
На стадионе «Юность» подготовили основание для искусственного покрытия Фото:

В Перми завершается реконструкция стадиона «Юность». Сейчас рабочие выполняют отделку и благоустройство. Об этом сообщил в своем telegram-канале советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.

«Реконструкция легендарного стадиона «Юность» выходит на финишную прямую. На объекте ведутся отделочные работы, благоустройство территории, подготовка к молярным работам», – пишет Черепанов.

Рабочие также подготовили основание для искусственного покрытия и провели пусконаладочные работы. Здание подключили к сетям и коммуникациям.

Ранее URA.RU рассказывало, что стадион «Юность» откроют в конце лета-начале осени 2025 года. Позднее начнется капремонт дворца спорта «Орленок». Проект разработают к октябрю 2025 года. 

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В Перми завершается реконструкция стадиона «Юность». Сейчас рабочие выполняют отделку и благоустройство. Об этом сообщил в своем telegram-канале советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов. «Реконструкция легендарного стадиона «Юность» выходит на финишную прямую. На объекте ведутся отделочные работы, благоустройство территории, подготовка к молярным работам», – пишет Черепанов. Рабочие также подготовили основание для искусственного покрытия и провели пусконаладочные работы. Здание подключили к сетям и коммуникациям. Ранее URA.RU рассказывало, что стадион «Юность» откроют в конце лета-начале осени 2025 года. Позднее начнется капремонт дворца спорта «Орленок». Проект разработают к октябрю 2025 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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