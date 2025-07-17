17 июля 2025

Пермский ученый объяснила, как следы древнейшей жизни на Земле может найти каждый

Ученый ПНИПУ: палеонтологическую находку можно найти совершенно случайно
© Служба новостей «URA.RU»
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Палеонтологическую находку можно найти совершенно случайно
Палеонтологическую находку можно найти совершенно случайно Фото:

У подножия горы Лысая в Пермском крае научная экспедиция Геологического института РАН (Москва) обнаружила редчайшие окаменелости организмов, существовавших на Земле более 563 миллионов лет назад. Находка включает 45 отпечатков и слепков древних существ, относящихся к эдиакарскому периоду. Ученый ПНИПУ рассказала URA.RU о том, что найти окаменелость может каждый, и для этого не обязательно быть палеонтологом.  

«Палеонтологическую находку можно найти совершенно случайно. Бывает, что оттиски древнейших существ находят вблизи водоемов. Вода выбрасывает камни на берег, и даже обычный человек, никак не связанный с геологией, может найти камень, разбить его пополам и обнаружить след некогда жившего организма», — объясняет профессор кафедры «Нефтегазовые технологии», доктор технических наук Инна Пономарева.

По словам эксперта, геологи, ориентируясь на опыт, знают, что в окаменелостях конкретного геологического возраста часто встречается определенная органика. Они уже имеют представление, где пласты этого периода выходят на поверхность и целенаправленно выезжают в данный регион в поисках горных пород, по уже заранее составленным маршрутам. В горах и предгорных реках вероятность встретить камни с оттисками гораздо выше, но это не значит, что их нельзя обнаружить и в любой другой точке земного шара.

При этом в ходе экспедиции были обнаружены организмы, относящиеся к эдиакарской биоте — группе мягкотелых существ, лишенных твердых скелетных элементов. В силу особенностей их анатомии, такие организмы крайне редко сохраняются в геологических слоях.

До настоящего времени аналогичные окаменелости выявлялись лишь в отдельных регионах — в Австралии, Намибии, на острове Ньюфаундленд и в районе побережья Белого моря. Специалисты подчеркивают, что находка, сделанная в Пермском крае, имеет исключительное значение для понимания начальных этапов эволюции жизни на Земле. В дальнейшем на базе обнаруженных палеонтологических материалов планируется создание первого геопарка на территории Среднего Урала.

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У подножия горы Лысая в Пермском крае научная экспедиция Геологического института РАН (Москва) обнаружила редчайшие окаменелости организмов, существовавших на Земле более 563 миллионов лет назад. Находка включает 45 отпечатков и слепков древних существ, относящихся к эдиакарскому периоду. Ученый ПНИПУ рассказала URA.RU о том, что найти окаменелость может каждый, и для этого не обязательно быть палеонтологом.   «Палеонтологическую находку можно найти совершенно случайно. Бывает, что оттиски древнейших существ находят вблизи водоемов. Вода выбрасывает камни на берег, и даже обычный человек, никак не связанный с геологией, может найти камень, разбить его пополам и обнаружить след некогда жившего организма», — объясняет профессор кафедры «Нефтегазовые технологии», доктор технических наук Инна Пономарева. По словам эксперта, геологи, ориентируясь на опыт, знают, что в окаменелостях конкретного геологического возраста часто встречается определенная органика. Они уже имеют представление, где пласты этого периода выходят на поверхность и целенаправленно выезжают в данный регион в поисках горных пород, по уже заранее составленным маршрутам. В горах и предгорных реках вероятность встретить камни с оттисками гораздо выше, но это не значит, что их нельзя обнаружить и в любой другой точке земного шара. При этом в ходе экспедиции были обнаружены организмы, относящиеся к эдиакарской биоте — группе мягкотелых существ, лишенных твердых скелетных элементов. В силу особенностей их анатомии, такие организмы крайне редко сохраняются в геологических слоях. До настоящего времени аналогичные окаменелости выявлялись лишь в отдельных регионах — в Австралии, Намибии, на острове Ньюфаундленд и в районе побережья Белого моря. Специалисты подчеркивают, что находка, сделанная в Пермском крае, имеет исключительное значение для понимания начальных этапов эволюции жизни на Земле. В дальнейшем на базе обнаруженных палеонтологических материалов планируется создание первого геопарка на территории Среднего Урала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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