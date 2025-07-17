17 июля 2025

Десятки исчезающих видов грибов и лишайников нашли в Пермском крае

Сорок видов краснокнижных грибов и лишайников нашли в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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Ученые прошли почти 60 тысяч километров, чтобы обнаружить редкие виды
Ученые прошли почти 60 тысяч километров, чтобы обнаружить редкие виды Фото:

В Пермском крае выявлено 40 видов грибов и лишайников, занесенных в региональную Красную книгу. Согласно ежегодному отчету Министерства природных ресурсов, наибольшее их количество зафиксировано на территории Красновишерского муниципального округа — 11 видов.

«Семнадцать представителей флоры и фауны отнесены к первой категории редкости, что свидетельствует о критическом состоянии их популяций и угрозе исчезновения. В этот список входят такие виды, как обыкновенный таймень (рыба), большой подорлик, беркут, филин, вертлявая камышевка (птицы). А также растения: зигаденус сибирский, лук круглый, кирказон обыкновенный, гвоздика песчаная, клаусия солнцепечная, астрагал кунгурский, шлемник приземистый, тимьян блошиный, ясменник скальный, козелец пурпуровый, многорядник Брауна, плаун заливаемый и лишайник флавопармелия козлиная», — сказано в отчете ведомства. 

В целом на сегодняшний день в Пермском крае зарегистрировано 144 вида животных и растений, находящихся под охраной. В их числе: 4 вида беспозвоночных, 2 — рыбы, 1 — земноводное, 1 — пресмыкающееся, 38 — птицы, 1 — млекопитающее, 75 — растения, 10 видов лишайников и 12 видов грибов.

В рамках мониторинга специалисты Министерства природы обследовали территории общей протяженностью 57,9 тысячи километров. В Красновишерском муниципальном округе обнаружено 30 редких видов, в Кунгурском и Октябрьском округах — соответственно 25 и 27. С целью сохранения и восстановления популяций пять видов растений будут изъяты из естественной среды обитания и высажены совместно с сотрудниками Пермского ботанического сада.

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В Пермском крае выявлено 40 видов грибов и лишайников, занесенных в региональную Красную книгу. Согласно ежегодному отчету Министерства природных ресурсов, наибольшее их количество зафиксировано на территории Красновишерского муниципального округа — 11 видов. «Семнадцать представителей флоры и фауны отнесены к первой категории редкости, что свидетельствует о критическом состоянии их популяций и угрозе исчезновения. В этот список входят такие виды, как обыкновенный таймень (рыба), большой подорлик, беркут, филин, вертлявая камышевка (птицы). А также растения: зигаденус сибирский, лук круглый, кирказон обыкновенный, гвоздика песчаная, клаусия солнцепечная, астрагал кунгурский, шлемник приземистый, тимьян блошиный, ясменник скальный, козелец пурпуровый, многорядник Брауна, плаун заливаемый и лишайник флавопармелия козлиная», — сказано в отчете ведомства.  В целом на сегодняшний день в Пермском крае зарегистрировано 144 вида животных и растений, находящихся под охраной. В их числе: 4 вида беспозвоночных, 2 — рыбы, 1 — земноводное, 1 — пресмыкающееся, 38 — птицы, 1 — млекопитающее, 75 — растения, 10 видов лишайников и 12 видов грибов. В рамках мониторинга специалисты Министерства природы обследовали территории общей протяженностью 57,9 тысячи километров. В Красновишерском муниципальном округе обнаружено 30 редких видов, в Кунгурском и Октябрьском округах — соответственно 25 и 27. С целью сохранения и восстановления популяций пять видов растений будут изъяты из естественной среды обитания и высажены совместно с сотрудниками Пермского ботанического сада.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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