17 июля 2025

Стало известно, на какой срок продлили полеты из Перми в Ереван

Прямые рейсы из Перми в Армению продлены до весны 2026 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее полетная программа была сформирована до 22 октября 2025 года
Ранее полетная программа была сформирована до 22 октября 2025 года Фото:

Авиакомпания «Ширак Авиа» продлила выполнение регулярных рейсов из Перми в Ереван до весны 2026 года. Это следует из обновленного расписания аэропорта Большое Савино.

«Полеты будут осуществляться по средам с 29 октября 2025 года по 26 марта 2026 года. Кроме того, назначен специальный предновогодний рейс на 29 декабря 2025 года, который выпадет на понедельник», — сказано на онлайн-табло пермского аэропорта. 

Рейсы будет выполнять самолет Boeing 737, а время в пути составит чуть более трех часов. Ранее полетная программа была сформирована до 22 октября 2025 года.

Ранее URA.RU сообщало о том, что полетная программа из Перми в Ташкент продлена до 20 октября. День недели, в который выполняется вылет, остается прежним — понедельник. Перевозчик — «ЮВТ Аэро».

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Авиакомпания «Ширак Авиа» продлила выполнение регулярных рейсов из Перми в Ереван до весны 2026 года. Это следует из обновленного расписания аэропорта Большое Савино. «Полеты будут осуществляться по средам с 29 октября 2025 года по 26 марта 2026 года. Кроме того, назначен специальный предновогодний рейс на 29 декабря 2025 года, который выпадет на понедельник», — сказано на онлайн-табло пермского аэропорта.  Рейсы будет выполнять самолет Boeing 737, а время в пути составит чуть более трех часов. Ранее полетная программа была сформирована до 22 октября 2025 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что полетная программа из Перми в Ташкент продлена до 20 октября. День недели, в который выполняется вылет, остается прежним — понедельник. Перевозчик — «ЮВТ Аэро».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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