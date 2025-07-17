Стало известно, на какой срок продлили полеты из Перми в Ереван

Авиакомпания «Ширак Авиа» продлила выполнение регулярных рейсов из Перми в Ереван до весны 2026 года. Это следует из обновленного расписания аэропорта Большое Савино.
«Полеты будут осуществляться по средам с 29 октября 2025 года по 26 марта 2026 года. Кроме того, назначен специальный предновогодний рейс на 29 декабря 2025 года, который выпадет на понедельник», — сказано на онлайн-табло пермского аэропорта.
Рейсы будет выполнять самолет Boeing 737, а время в пути составит чуть более трех часов. Ранее полетная программа была сформирована до 22 октября 2025 года.
Ранее URA.RU сообщало о том, что полетная программа из Перми в Ташкент продлена до 20 октября. День недели, в который выполняется вылет, остается прежним — понедельник. Перевозчик — «ЮВТ Аэро».
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