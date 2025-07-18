Корпус Пермской клинической больницы отремонтируют за 137,5 млн рублей

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Ремонт больницы завершат в 2027 году
Ремонт больницы завершат в 2027 году Фото:

В глазном корпусе Пермской краевой клинической больницы проведут капремонт. На работы выделили 137,5 млн рублей. Сейчас власти ищут подрядчика.

«Капитальный ремонт кровли и фасада здания глазного корпуса с пристроем ГБУЗ ПК „Ордена „Знак Почета“ Пермская краевая клиническая больница“ по улице Пушкина, 85. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 137,5 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ „Управление капитального строительства Пермского края“», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

Подрядчику требуется отремонтировать крышу, крыльца и входную группу, а также восстановить водосток. Помимо этого, предусмотрены устройство и утепление вентилируемого фасада, замена окон и дверей, обновление систем вентиляции, электроснабжения и кондиционирования и антенн сотовой связи. Начало строительных работ запланировано на 18 августа 2025 года, завершение — до 21 января 2027 года.

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В глазном корпусе Пермской краевой клинической больницы проведут капремонт. На работы выделили 137,5 млн рублей. Сейчас власти ищут подрядчика. «Капитальный ремонт кровли и фасада здания глазного корпуса с пристроем ГБУЗ ПК „Ордена „Знак Почета“ Пермская краевая клиническая больница“ по улице Пушкина, 85. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 137,5 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ „Управление капитального строительства Пермского края“», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. Подрядчику требуется отремонтировать крышу, крыльца и входную группу, а также восстановить водосток. Помимо этого, предусмотрены устройство и утепление вентилируемого фасада, замена окон и дверей, обновление систем вентиляции, электроснабжения и кондиционирования и антенн сотовой связи. Начало строительных работ запланировано на 18 августа 2025 года, завершение — до 21 января 2027 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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