Три десятка баров Екатеринбурга вошли в топ лучших в России: кто туда попал

В лонг-лист Всероссийской барной премии WHERE2DRINK вошло 33 заведения Екатеринбурга. Окончательные итоги подведут в Нижнем Новгороде в конце августа, рассказали URA.RU организаторы.
«22 августа на Нижегородской ярмарке состоится торжественная церемония вручения премии, где будут озвучены победители номинаций, а также будет объявлен лучший бар страны», — говорится в анонсе. В финале жюри сформирует топ-50 баров страны, а также определит победителей специальных номинаций и лучшие бары по федеральным округам.
В лонг-лист попали уральские заведения. Среди них: 13,5, Alibi, Barolo, Ben Hall, Britannia, Brugge Brasserie Belge, Bukowski Grill, Double Grill & Bar, Fjord, Frenchie Cafe, Hide in 85, Luna Lounge & Bar, Rosy Jane, Sekta Organic Wine & Bar, Yolo, «Берлога», «Био Шмио», «Географ», «Два деда. Чердак», «Кварта», «Коллектив», «Коммуна», «Молодость», «Настаятель», «Нельсон Совин», «НСБ by КАМ», «Опыт», «Политех», «ПоповЪ», «Почерк by InTouch», «Ставников», «Черновик» и «Шалом Шанхай».
Также весной 2025 года прошла премия WhereToEat. Екатеринбургские рестораны Kitchen, Culta, «Горожане» и «Гастроли» попали в топ-100 лучших ресторанов России.
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