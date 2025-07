Три десятка баров Екатеринбурга вошли в топ лучших в России: кто туда попал

33 бара Екатеринбурга вошли в лонг-лист барной премии WHERE2DRINK 2025

21 июля 2025 в 17:00 Размер текста - 17 +

Итоги барной премии подведут 22 августа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В лонг-лист Всероссийской барной премии WHERE2DRINK вошло 33 заведения Екатеринбурга. Окончательные итоги подведут в Нижнем Новгороде в конце августа, рассказали URA.RU организаторы. «22 августа на Нижегородской ярмарке состоится торжественная церемония вручения премии, где будут озвучены победители номинаций, а также будет объявлен лучший бар страны», — говорится в анонсе. В финале жюри сформирует топ-50 баров страны, а также определит победителей специальных номинаций и лучшие бары по федеральным округам. В лонг-лист попали уральские заведения. Среди них: 13,5, Alibi, Barolo, Ben Hall, Britannia, Brugge Brasserie Belge, Bukowski Grill, Double Grill & Bar, Fjord, Frenchie Cafe, Hide in 85, Luna Lounge & Bar, Rosy Jane, Sekta Organic Wine & Bar, Yolo, «Берлога», «Био Шмио», «Географ», «Два деда. Чердак», «Кварта», «Коллектив», «Коммуна», «Молодость», «Настаятель», «Нельсон Совин», «НСБ by КАМ», «Опыт», «Политех», «ПоповЪ», «Почерк by InTouch», «Ставников», «Черновик» и «Шалом Шанхай». Также весной 2025 года прошла премия WhereToEat. Екатеринбургские рестораны Kitchen, Culta, «Горожане» и «Гастроли» попали в топ-100 лучших ресторанов России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В лонг-лист Всероссийской барной премии WHERE2DRINK вошло 33 заведения Екатеринбурга. Окончательные итоги подведут в Нижнем Новгороде в конце августа, рассказали URA.RU организаторы. «22 августа на Нижегородской ярмарке состоится торжественная церемония вручения премии, где будут озвучены победители номинаций, а также будет объявлен лучший бар страны», — говорится в анонсе. В финале жюри сформирует топ-50 баров страны, а также определит победителей специальных номинаций и лучшие бары по федеральным округам. В лонг-лист попали уральские заведения. Среди них: 13,5, Alibi, Barolo, Ben Hall, Britannia, Brugge Brasserie Belge, Bukowski Grill, Double Grill & Bar, Fjord, Frenchie Cafe, Hide in 85, Luna Lounge & Bar, Rosy Jane, Sekta Organic Wine & Bar, Yolo, «Берлога», «Био Шмио», «Географ», «Два деда. Чердак», «Кварта», «Коллектив», «Коммуна», «Молодость», «Настаятель», «Нельсон Совин», «НСБ by КАМ», «Опыт», «Политех», «ПоповЪ», «Почерк by InTouch», «Ставников», «Черновик» и «Шалом Шанхай». Также весной 2025 года прошла премия WhereToEat. Екатеринбургские рестораны Kitchen, Culta, «Горожане» и «Гастроли» попали в топ-100 лучших ресторанов России.