22 апреля 2025

Четыре ресторана из Екатеринбурга признали лучшими в России

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Kitchen занял 53 место в топ-100 премии Wheretoeat
Kitchen занял 53 место в топ-100 премии Wheretoeat Фото:

Екатеринбургские рестораны Kitchen, Culta, «Горожане» и «Гастроли» попали в топ-100 лучших ресторанов России. Список опубликовала независимая национальная ресторанная премия WhereToEat Russia 2025.

Подняться в рейтинге смогли только «Горожане»: в прошлом году они заняли 98 место, а в этом году — 83. Ресторан Kitchen занял 53 место, хотя в прошлом году был на 48. Бистро Culta заняло сразу два места — 55 и 56, а в 2024 году оно оказалось на 40 месте. «Гастроли» попали на 89 место, но в 2024-м им дали 68.

В десятку лучших ресторанов попали семь московских заведений, два из Санкт-Петербурга и одно из Красноярска. Первое место занял ресторан питерский ресторан BOBO (Bourgeois Bohemians).

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Екатеринбургские рестораны Kitchen, Culta, «Горожане» и «Гастроли» попали в топ-100 лучших ресторанов России. Список опубликовала независимая национальная ресторанная премия WhereToEat Russia 2025. Подняться в рейтинге смогли только «Горожане»: в прошлом году они заняли 98 место, а в этом году — 83. Ресторан Kitchen занял 53 место, хотя в прошлом году был на 48. Бистро Culta заняло сразу два места — 55 и 56, а в 2024 году оно оказалось на 40 месте. «Гастроли» попали на 89 место, но в 2024-м им дали 68. В десятку лучших ресторанов попали семь московских заведений, два из Санкт-Петербурга и одно из Красноярска. Первое место занял ресторан питерский ресторан BOBO (Bourgeois Bohemians).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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