Пермь стала лидером по количеству новых фреш-баров

В Перми с июля 2024 года по июль 2025 года увеличилось количество точек по продаже бабл-ти и других прохладительных напитков. Прирост составил 44%. Это второй показатель в стране, сообщили аналитики сервиса 2ГИС в своем telegram-канале.
«В июле 2025 года в 16 крупнейших городах России работает свыше 2,3 тысячи заведений, где можно купить освежающие безалкогольные напитки — от матчи и лимонадов до смузи и бабл-ти. Наибольший рост таких заведений зафиксирован в Челябинске (на 47% — до 84 точек), Перми (на 44% — до 33 точек) и Казани (на 36% — до 80 точек)», — сказано в исследовании.
Также аналитики посчитали, сколько в среднем стоит бабл-ти в Перми. Напиток продают за 349 рублей. Если сравнивать по дороговизне, то это седьмой показатель среди городов-миллионников. Дороже бабл-ти продают в Казани, Краснодаре, Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Уфе.
Бабл-ти — напиток на основе чая и молока. В него добавляют фруктовые соки и шарики из тапиоки. Также можно встретить варианты на основе кофе.
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