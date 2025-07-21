21 июля 2025

Пермь стала лидером по количеству новых фреш-баров

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми 33 фреш-бара готовят прохладительные напитки на основе чая и кофе
В Перми 33 фреш-бара готовят прохладительные напитки на основе чая и кофе Фото:

В Перми с июля 2024 года по июль 2025 года увеличилось количество точек по продаже бабл-ти и других прохладительных напитков. Прирост составил 44%. Это второй показатель в стране, сообщили аналитики сервиса 2ГИС в своем telegram-канале.

«В июле 2025 года в 16 крупнейших городах России работает свыше 2,3 тысячи заведений, где можно купить освежающие безалкогольные напитки — от матчи и лимонадов до смузи и бабл-ти. Наибольший рост таких заведений зафиксирован в Челябинске (на 47% — до 84 точек), Перми (на 44% — до 33 точек) и Казани (на 36% — до 80 точек)», — сказано в исследовании.

Также аналитики посчитали, сколько в среднем стоит бабл-ти в Перми. Напиток продают за 349 рублей. Если сравнивать по дороговизне, то это седьмой показатель среди городов-миллионников. Дороже бабл-ти продают в Казани, Краснодаре, Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Уфе.

Бабл-ти — напиток на основе чая и молока. В него добавляют фруктовые соки и шарики из тапиоки. Также можно встретить варианты на основе кофе.

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В Перми с июля 2024 года по июль 2025 года увеличилось количество точек по продаже бабл-ти и других прохладительных напитков. Прирост составил 44%. Это второй показатель в стране, сообщили аналитики сервиса 2ГИС в своем telegram-канале. «В июле 2025 года в 16 крупнейших городах России работает свыше 2,3 тысячи заведений, где можно купить освежающие безалкогольные напитки — от матчи и лимонадов до смузи и бабл-ти. Наибольший рост таких заведений зафиксирован в Челябинске (на 47% — до 84 точек), Перми (на 44% — до 33 точек) и Казани (на 36% — до 80 точек)», — сказано в исследовании. Также аналитики посчитали, сколько в среднем стоит бабл-ти в Перми. Напиток продают за 349 рублей. Если сравнивать по дороговизне, то это седьмой показатель среди городов-миллионников. Дороже бабл-ти продают в Казани, Краснодаре, Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Уфе. Бабл-ти — напиток на основе чая и молока. В него добавляют фруктовые соки и шарики из тапиоки. Также можно встретить варианты на основе кофе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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