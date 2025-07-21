Восьмикратный чемпион России из Челябинска Кокляев засветится в шоу Галустяна

Уроженец Челябинска, восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев сыграл роль доставщика во втором сезоне скетчкома «Галустян+» на ТНТ. Премьера с участием знаменитого спортсмена состоится 25 июля, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.
«Кино сегодня для меня — идея номер один. Мне нравится быть внутри процесса, и слово „переработка“ меня ничуть не пугает. Как-то для проекта федерального ТВ мне довелось работать 26 часов. Портфолио у меня нет, но есть социальные сети, где я демонстрирую свои таланты. Однажды актриса Анна Уколова на мой вопрос: „Может, куда поучиться?“ — ответила: „Миша, если тебя в кино позвали, значит, ты уже актер“, — поделился спортсмен.
Каждый год Кокляев возвращается в Челябинск, где прошло его детство. С 2016 года стало традицией отмечать день рождения в кругу семьи, с родителями. Как признался спортсмен, его малая родина, Металлургический район Челябинска, значит для него многое. Он подчеркнул, что именно в родном доме он чувствует прилив сил и душевное спокойствие.
«Когда я приезжаю к маме с папой в Челябинск, а именно в ту квартиру, куда меня принесли сразу из роддома, я и высыпаюсь там, и на душе у меня становится спокойно, и появляются новые силы. Отчий дом для меня как церковь, а церковь как отчий дом. Отчий дом — это место, где я стал сильным, а церковь — это место, где я остаюсь сильным», — заявил чемпион.
Несмотря на отсутствие актерского образования, Кокляев успешно пробует себя в кино после роли силача в «Последнем богатыре. Наследие». Во втором сезоне шоу Михаил Галустян и звездные гости, среди которых Дмитрий Журавлев, Антон Остерников, Светлана Пермякова, Екатерина Моргунова и другие, примерят десятки образов — от космонавтов до музыкантов. Зрителей ждут свежие скетчи про жизненные ситуации.
Также Михаил Кокляев является мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу, рефери и ведущим соревнований по силовому экстриму, а также призером международных соревнований Arnold Strongman Classic. А после боя с Александром Емельяненко он стал одним из самых цитируемых спортсменов.
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