«Майонезный король» рискует лишиться активов

Один из крупнейших российских зернотрейдеров, «Деметра-холдинг», ведет переговоры о приобретении масложировых и зерновых активов группы компаний «Русагро», основанной бывшим сенатором Вадимом Мошковичем. Рыночная стоимость масложирового бизнеса оценивается в 100–120 млрд рублей, а всех сельхоз активов — в 240–300 млрд рублей.
«Для Вадима Мошковича „Русагро“ всегда была основным бизнесом, который он активно развивал, внедряя европейские стандарты управления. Такой актив будет интересен различным компаниям. „Деметра-холдингу“ покупка отдельных подразделений группы позволит усилить свое присутствие на масложировом и зерновом рынках. Капитализация „Русагро“ на 23 июля на Московской бирже составляла 101,5 млрд рублей», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
«Русагро» — один из крупнейших агрохолдингов России, созданный в 1995 году. Масложировое направление включает производство майонезов, масел и жиров. «Деметра-холдинг» осуществляет закупку, хранение, транспортировку и перевалку зерновых и масличных культур, при этом не владеет собственными производственными мощностями и земельным фондом. Переговоры о возможной продаже активов ведутся на фоне уголовного дела в отношении Вадима Мошковича и бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова, которых в марте 2025 года заключили под стражу по обвинениям в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Кроме «Деметра-холдинга», интерес к активам проявляют и другие претенденты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.