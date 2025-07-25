Производитель масла из Екатеринбурга получил жесткое предупреждение

Россельхознадзор выявил нарушения у компании ООО «Уральское масло»

Производителю масла было предписано устранить выявленные недостатки (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора выявили ряд нарушений в деятельности компании ООО «Уральское масло», расположенной в Екатеринбурге. По результатам проведенной проверки предприятию было выдано предписание об устранении выявленных недостатков, выполнение которого должно быть обеспечено не позднее 1 сентября 2025 года.

«Среди выявленных нарушений — отсутствие санитарного пропускника, несоблюдение условий хранения некачественной продукции, отсутствие программы производственного контроля и невнедрение процедур ХАССП (системы анализа опасностей и критических контрольных точек). Все эти недостатки могут негативно сказаться на безопасности выпускаемой продукции», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В отношении юридических и должностных лиц предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ. В противном случае возможны дополнительные санкции вплоть до приостановления деятельности. Ситуация находится на контроле надзорных органов.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Уральское масло» работает на рынке с 2022 года, специализируясь на производстве молочных жиров, включая сливочное масло, спреды и топленые смеси. Компания зарегистрирована в Екатеринбурге. За два года штат предприятия увеличился с нуля до двух сотрудников. Финансовые показатели компании за 2024 год демонстрируют значительный рост: выручка составила 39,5 млн рублей против 3,4 млн рублей в 2023 году. Чистая прибыль увеличилась с 150 тыс. до 398 тыс. рублей, а рентабельность достигла 1%, что выше среднего отраслевого показателя (-13%).