В Пермском крае стартовала Всероссийская олимпиада юных геологов

В Перми состоялась церемония открытия Всероссийской олимпиады юных геологов. Прикамье принимает юбилейные пятнадцатые соревнования. В регион приехали школьники из 29 регионов страны, а также из Кыргызстана, Узбекистана и Беларуси. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Пермского края.
«Пермский край — уникальный регион. Именно здесь был открыт период земной эры. Здесь же был найден первый в России алмаз. Желаю всем участникам получить новые знания, проявить свои самые лучшие качества, завести новых друзей и поближе познакомиться с Пермским краем», — выступил перед школьниками губернатор Дмитрий Махонин. Он также подчеркнул, что Прикамье развивает бережливые технологии недропользования и выразил надежду на то, что все участники соревнований получат яркие эмоции.
На церемонии открытия всем участникам рассказали об истории Пермского края. В изучении нового о регионе гостям помогал медведь-геолог. Также юных ученых поприветствовали участники самой первой олимпиады, которая проходила в 1993 году.
Соревнования продлятся две недели. За это время участники сразятся в теоретических, практических и творческих конкурсах. Для этого юным геологам придется ответить на вопросы естествознания, палеонтологию, петрографию, минералогию, геохимию, геоэкологию и другие науки. Также участники будут соревноваться в знаниях по технике безопасности, охране труда, навыкам полевой жизни, составлению отчетов и даже умению проходить геологические маршруты.
Организатором Олимпиады выступают Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство по недропользованию — Роснедра, а также Правительство Пермского края в лице Министерства природных ресурсов Пермского края. Дмитрий Махонин и глава Роснедр Олег Казанов стали сопредседателями оргомитета.
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