FT сообщила о «воинственных» переговорах перед встречей Трампа и фон дер Ляйен

FT: США и Евросоюз провели переговоры перед встречей Трампа и фон дер Ляйен
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США и ЕС провели переговоры по пошлинам
США и ЕС провели переговоры по пошлинам Фото:

Министр торговли США Говард Латник и высокопоставленные представители Евросоюза провели 26 июля интенсивные переговоры по вопросу тарифов, которые могут быть введены на европейскую сталь, автомобили и фармацевтические товары. Обсуждение прошло накануне встречи президента Штатов Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом обсуждений.

«Переговоры между министром торговли США Говардом Латником и высокопоставленными официальными лицами из ЕС продолжались в субботу допоздна, так как они спорили из-за финальных деталей уровня пошлин, которые будут применяться к стали, автомобильной и фармацевтической продукции ЕС», — пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. Собеседники газеты отмечают, что дискуссия временами приобретала ожесточенный характер.

В пятницу, 25 июля, президент США Дональд Трамп начал частный пятидневный визит в Шотландию, который стал его первым приездом в Великобританию с момента вступления в должность главы Штатов. В ходе поездки американский лидер планирует посетить два принадлежащих ему гольф-клуба, а также провести церемонию открытия третьего объекта. Кроме того, ожидается неофициальная встреча Трампа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что намерена обсудить вопросы торговых отношений между Евросоюзом и Штатами во время встречи с Трампом, запланированной на воскресенье.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр торговли США Говард Латник и высокопоставленные представители Евросоюза провели 26 июля интенсивные переговоры по вопросу тарифов, которые могут быть введены на европейскую сталь, автомобили и фармацевтические товары. Обсуждение прошло накануне встречи президента Штатов Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом обсуждений. «Переговоры между министром торговли США Говардом Латником и высокопоставленными официальными лицами из ЕС продолжались в субботу допоздна, так как они спорили из-за финальных деталей уровня пошлин, которые будут применяться к стали, автомобильной и фармацевтической продукции ЕС», — пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. Собеседники газеты отмечают, что дискуссия временами приобретала ожесточенный характер. В пятницу, 25 июля, президент США Дональд Трамп начал частный пятидневный визит в Шотландию, который стал его первым приездом в Великобританию с момента вступления в должность главы Штатов. В ходе поездки американский лидер планирует посетить два принадлежащих ему гольф-клуба, а также провести церемонию открытия третьего объекта. Кроме того, ожидается неофициальная встреча Трампа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что намерена обсудить вопросы торговых отношений между Евросоюзом и Штатами во время встречи с Трампом, запланированной на воскресенье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...