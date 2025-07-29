Власти двух городов в Пермском крае потратят миллиарды на расселение жителей из аварийного жилья

В Соликамском и Александровском округах Пермского края власти намерены расселить десятки тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это следует из адресных муниципальных программ по расселению. Их утвердили местные власти. На новое жилье смогут рассчитывать пермяки, дома которых были признанных аварийными в период с 1 января 2017-го по 1 января 2022 года.
«Утвердить муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Соликамского муниципального округа на 2025-2031 годы. В рамках реализации программы будет ликвидирован аварийный жилищный фонд общей площадью 45,6 тысяч квадратных метров, переселено в благоустроенное жилье 2 894 человек», — сказано в документе, размещенном на сайте администрации Соликамского округа. Мэрия намерена потратить на мероприятия по расселению 3,9 млрд рублей. Большая часть из них (почти 2 млрд рублей) — средства Фонда развития территорий, еще 1,45 млрд рублей выделит бюджет края, оставшуюся часть средств направит муниципалитет.
В свою очередь власти Александровского округа в ближайшие пять лет намерены расселить чуть более 7,3 тысяч квадратных метров жилья (сейчас по оценкам местных властей в округе более 16 тыс. кв. м. аварийного жилья). Жилищные условия смогут улучшить 146 человек. Объем финансирования программы составит 251,6 млн рублей.
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