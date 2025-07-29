Пермская компания спасла школьников от мошенников во время ЕГЭ

Во время проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) специалисты пермской компании «Солар» заблокировали миллионы опасных интернет-запросов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пермского филиала ПАО «Ростелеком».
«Во время проведения ЕГЭ-2025 в Пермском крае специалисты компании „Солар“ (дочерняя компания ПАО „Ростелеком“) заблокировали почти 14 миллионов опасных интернет-запросов. Благодаря этому ученики были защищены от вирусов, мошеннических схем и других рисков», — сообщает пресс-служба.
Всего в России предотвращено свыше 1,6 млрд попыток доступа к вредоносным сайтам, что на 30% больше, чем в прошлом году. Благодаря инновационной системе фильтрации школьники смогли спокойно сдавать экзамены.
Ранее URA.RU сообщало, что «Ростелеком» предлагает студентам стажировку в центре борьбы с кибератаками. А лучшим стажерам предложит трудоустройство в компании.
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